Conflict deschis pe tema „genocidului din Gaza” între vedetele de origine evreiască ale unuia dintre cele mai urmărite seriale de pe Netflix

Actorii serialului „Nobody Wants This” au opinii complet diferite pe tema războiului dintre Israel și Palestina, dar spun că asta nu îi împiedică să lucreze împreună în continuare.

Tovah Feldshuh, vedeta serialului „Nobody Wants This”, și-a criticat colegul de platou, pe Adam Brody, după ce acesta a susținut „Palestina liberă”, în cadrul unui interviu acordat revistei GQ luna trecută, scrie Variety.

Cei doi actori au origine evreiască.

Brody, care îl interpretează pe rabinul Noah Roklov în serialul Netflix, a explicat că, deși nu se pronunțase public până atunci cu privire la problema Israel-Gaza, aceasta este un subiect care este „foarte des” discutat în cercul său privat.

„Considerați-mă drept unul dintre cei care cred că este vorba de un genocid”

Apoi și-a exprimat clar poziția față de conflict: „Considerați-mă drept unul dintre cei care cred că este vorba de un genocid”, a spus el.

„Considerați-mă drept unul dintre cei care doresc o Palestină liberă. Este îngrozitor că a fost nevoie de atâtea morți și atâta suferință, dar se simte că se ajunge la un punct de ruptură la care ar fi trebuit să se ajungă cu mult timp în urmă”, a adăugat el.

„Este exact din manualul lui Hitler”

Duminică, referindu-se la Brody, Feldshuh a declarat pentru The New York Post că „a acuza poporul evreu de genocid este o nebunie”.

„Este exact din manualul lui Hitler. Iei victima și o transformi în făptaș”, a spus actrița. Când aceste acuzații vin chiar din partea evreilor, „asta contează pentru comunitatea (evreiască)”, a adăugat ea.

Ea a continuat, susținând alianța dintre Israel și SUA.

„Cred că menținerea existenței statului Israel este crucială pentru bunăstarea lumii democratice și a lumii libere. Desigur, Israelul are nevoie de Statele Unite, (dar) Statele Unite au nevoie de Israel, credeți-mă”, a mai spus ea, adăugând că „ne aflăm într-o perioadă în care se manifestă «efectul potcoavei», în care socialismul și antisemitismul încearcă să se întâlnească”.

Nici creatoarea serialului nu este de acord cu Brody

Feldshuh o interpretează pe Bina Roklov în „Nobody Wants This”, mama personajului interpretat de Brody. „Rolul meu, atât ca Bina, cât și ca Tovah, este să-i iubesc pe cei de pe platoul de filmare, la locul meu de muncă, și să fiu amabilă”, a spus ea.

La începutul acestei luni, creatoarea serialului „Nobody Wants This”, Erin Foster, a răspuns și ea la susținerea lui Brody pentru Palestina, spunând: „Nu sunt de acord cu el, și asta e în regulă.”

„Știi, e complicat”, a spus Foster despre comentariile lui Brody în timp ce era invitată la podcastul „Not Skinny but Not Fat”.

„Cred că mediul nostru de lucru, platoul nostru de filmare, seamănă foarte mult cu mesele de cină din întreaga lume, unde oamenii dezbat, discută și nu sunt de acord unii cu alții. Și, știi, deși îl iubesc pe Adam, nu sunt de acord cu el, și asta e în regulă”, a adăugat ea.

„O scrisoare de dragoste adresată iudaismului”

Al treilea sezon al „Nobody Wants This” a apărut recent pe Netflix, după două prime sezoane apreciate de public și de critici.

Foster a spus că serialul, care urmărește relația dintre un rabin (Brody) și o femeie agnostică (Kristen Bell), este „o scrisoare de dragoste adresată iudaismului”.

„De aceea am realizat acest serial. Din cauza experienței minunate pe care am trăit-o devenind evreică și fiind o persoană evreică, și aflându-mă aici, în acest moment, într-o lume în care reprezentarea pozitivă a poporului evreu este aproape inexistentă, cred că este extrem de important să avem așa ceva”, a spus ea.