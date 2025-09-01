Confruntată cu recesiunea, Noua Zeelandă anunță o „cale de mijloc” pentru atragerea investitorilor străini

Noua Zeelandă a anunțat luni că își va deschide piața imobiliară pentru străinii bogați care investesc în afaceri locale, inversând o interdicție anterioară cu speranța că noua măsură va da un imbold creșterii economice, relatează Reuters.

Premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat luni că investitorii care obțin viza de migrant pentru investitori străini, reintrodusă în aprilie, vor putea cumpăra sau construi o locuință dacă aceasta are o valoare de cel puțin 5 milioane de dolari neozeelandezi (echivalentul a 2,94 milioane de dolari americani).

Anterior, celor care dețineau viza, dar nu locuiau în Noua Zeelandă timp de cel puțin șase luni pe an, le era interzis să cumpere proprietăți.

„Această schimbare se dorește o cale de mijloc între cei care nu vor deschiderea pieței pentru proprietăți deținute de străini și dorința de a atrage investitori cu avere mare, prin aprofundarea legăturii lor cu țara noastră, pentru a ajuta la creșterea economiei”, a spus Luxon într-o declarație remisă presei.

Cei care investesc în Noua Zeelandă nu vor trebui să cunoască limba locală

Guvernul de la Wellington speră că relaxarea interdicției va face investițiile aici mai atractive. Măsura face parte din eforturi mai ample de a crește nivelul investițiilor străine în țară, pentru a impulsiona o economie care a intrat în recesiune în a doua jumătate a anului 2024 și a rămas slabă în prima jumătate a acestui an.

În aprilie, autoritățile au relaxat regulile privind eligibilitatea pentru așa-numita viză „de aur”, denumită oficial viză de rezidență „Active Investor Plus”. Modificările au inclus scăderea sumei minime necesare pentru categoria axată pe investiții cu risc mai ridicat, de la 15 milioane de dolari neozeelandezi la 5 milioane, și eliminarea cerinței de cunoaștere a limbii engleze.

Guvernul a precizat că au fost primite 301 cereri pentru această viză și, dacă toate vor fi aprobate și puse în aplicare, acestea ar însemna o investiție potențială de cel puțin 1,8 miliarde de dolari neozeelandezi în economia țării.

De ce a introdus țara insulară restricții pentru cumpărarea de locuințe

Investițiile străine pe piața imobiliară din Noua Zeelandă au fost o sursă de îngrijorare pentru localnici, deoarece sunt considerate un factor semnificativ în creșterea prețurilor locuințelor. În 2018, guvernul laburist de stânga a adoptat o lege care interzicea multor străini non-rezidenți să cumpere locuințe existente.

Luxon a declarat că mai puțin de 1% din locuințele din Noua Zeelandă valorează peste 5 milioane de dolari locali și că, în opinia sa, această schimbare reușește să echilibreze atât nevoia de a răspunde intereselor investitorilor cu avere mare, cât și dorința celor care nu vor ca proprietățile să fie deținute de străini.

Mischa Mannix-Opie, de la Greener Pastures – companie specializată în sprijinirea persoanelor care doresc să obțină rezidență în Noua Zeelandă prin investiții – a declarat că, deși nu toată lumea vrea să cumpere o locuință în Noua Zeelandă, clienții lor vor fi încântați să aibă această opțiune.

„Acest lucru chiar întărește atractivitatea ofertei”, a spus ea, adăugând că pentru mulți oameni stilul de viață este ceea ce îi atrage să investească în Noua Zeelandă, iar posibilitatea de a cumpăra o casă i-ar ajuta să aibă acel stil de viață.