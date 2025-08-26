Confruntată cu un val de populism, a patra economie a lumii va face vizele mai greu de obținut pentru oamenii de afaceri străini

Persoane fotografiate în zona publică a Bursei de la Tokyo, în timpul unei ședințe de tranzacționare, FOTO: Richard A. Brooks / AFP / Profimedia Images

Oamenii de afaceri din străinătate care doresc să înființeze o companie în Japonia, țara cu a patra cea mai puternică economie din lume, vor avea de acoperit o creștere de șase ori a capitalului minim necesar, până la 30 de milioane de yeni (204.000 de dolari), și vor trebui să angajeze cu normă întreagă cel puțin o persoană în țara insulară, arată un document ministerial publicat marți și consultat de agenția Reuters.

Regulile mai stricte vin după ce alegerile din iulie pentru Camera Superioară a parlamentului, în care un partid de opoziție populist, cu orientare anti-imigrație a câștigat sprijin și coaliția aflată la guvernare și-a pierdut majoritatea.

În proiectul său, ministerul justiției a precizat că va supune propunerile consultării publice până pe 24 septembrie, înainte de adoptarea modificărilor în octombrie.

Așa-numita „viză pentru afaceri și management” le permite cetățenilor străini să înființeze și să conducă o afacere în Japonia, oferind șederi de lungă durată de până la cinci ani, cu posibilitatea de reînnoire, și permițând includerea familiei.

Anterior, aceasta impunea fie o investiție de capital de 5 milioane de yeni, fie angajarea a doi salariați cu normă întreagă, în baza unui plan de afaceri viabil.

Inițial concepută pentru atragerea antreprenorilor și consolidarea competitivității internaționale a Japoniei, viza le oferea deținătorilor posibilitatea de a solicita rezidența permanentă după 10 ani, cu condiția de a avea cel puțin cinci ani de viză de muncă calificată.

Aproximativ 41.600 de persoane dețineau un astfel de tip de viză la finalul lui 2024, în creștere cu 11% față de anul precedent, cetățenii chinezi reprezentând mai mult de jumătate, potrivit datelor din domeniul imigrației.

Potrivit estimărilor Băncii Mondiale pentru anul 2025, PIB-ul Japoniei se ridică la 4,02 trilioane de dolari, în spatele doar a Germaniei (4,6 trilioane), Chinei (18,7 trilioane) și SUA (29,1 trilioane).