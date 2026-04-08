Confuzie privind armistițiul SUA-Iran. Bombardamentele continuă în Orientul Mijlociu

Președintele Donald Trump a anunțat în cursul nopții o încetare temporară a focului, declarând ulterior că este „o zi importantă pentru pacea mondială”.

Iranul a spus că a acceptat armistițiul de 14 zile, propus de Pakistan, pentru continuare negocierilor.

După anunțul lui Trump privind încetarea focului pentru două săptămâni, cu condiția ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, Teheranul a declarat că va permite „trecerea în siguranță” prin această rută strategică pe durata armistițiului, „în coordonare cu forțele armate iraniene”.

Consiliul de securitate al Iranului a declarat că a prezentat Statelor Unite un plan în 10 puncte prin intermediul Pakistanului, dar a insistat că acest lucru nu înseamnă că războiul s-a încheiat.

Există însă o incertitudine privind Libanul. Deși Israelul a anunțat că a acceptat, de asemenea, să suspende atacurile asupra Iranului, a precizat că Libanul este exclus din acordul de încetare a focului.

Declarația biroului premierului Benjamin Netanyahu contrazice afirmațiile omologului său pakistanez, Shehbaz Sharif, care a jucat un rol de mediator cheie în conflictul din Orientul Mijlociu.

Sharif a asigurat că armistițiul se aplică și Libanului, unde Israelul desfășoară operațiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah.

„Încetarea focului pentru două săptămâni nu include Libanul”, a precizat biroul șefului guvernului israelian, într-un comunicat adresat presei.

Israelul a atacat miercuri Libanul atât aerian, cât și printr-o invazie terestră în zonele sudice, conform Sky News.

Multe dintre atacurile israeline de miercuri au vizat zone din apropierea orașului Tir, de pe coasta Mediteranei, a relatat agenția de știri de stat libaneză, potrivit AP.

Gruparea șiită Hezbollah nu a reacționat până în acest moment privind evoluțiile din ultimele ore.

Hezbollah a încetat focul asupra nordului Israelului și asupra trupelor israeliene din Liban în primele ore ale zilei de miercuri, în cadrul armistițiului SUA-Iran anunțat anterior, au declarat trei surse libaneze apropiate grupării pentru Reuters.

Se așteaptă ca gruparea susținută de Iran să emită o declarație în care să-și prezinte poziția oficială cu privire la armistițiu și la afirmația lui Netanyahu că Libanul nu este inclus, au precizat cele trei surse libaneze.