Surpriza din planul trimis de Iran americanilor pentru încetarea luptelor

Planul iranian în zece puncte prezentat Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu prevede ca Washingtonul să accepte continuarea programului Teheranului de îmbogățire a uraniului și ridicarea tuturor sancțiunilor, potrivit presei iraniene, scrie AFP.

Planul, publicat de Consiliul Suprem de Securitate Națională, include „principiul de neagresiune, continuarea controlului iranian asupra strâmtorii Ormuz, acceptarea îmbogățirii, ridicarea tuturor sancțiunilor primare, ridicarea tuturor sancțiunilor secundare”, au indicat televiziunea de stat iraniană și agenția Mehr.

Iranul solicită, de asemenea, suspendarea rezoluțiilor împotriva Republicii Islamice votate de Consiliul de Securitate al ONU și de Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), plata de despăgubiri către Iran, retragerea forțelor militare americane din regiune și încetarea luptelor pe toate fronturile, inclusiv în sudul Libanului, unde Hezbollah, aliatul Teheranului, luptă împotriva Israelului.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a afirmat miercuri că Statele Unite, Iranul și aliații lor au acceptat un armistițiu „peste tot”, inclusiv în Liban, în urma unei medierii pakistaneze menite să pună capăt unui război care durează de peste cinci săptămâni.

Armistițiu între SUA și Iran

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu aproximativ o oră înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump, care amenința cu distrugerea Republicii Islamice.

După mai bine de cinci săptămâni de atacuri israeliano-americane asupra Iranului, Teheranul a anunțat miercuri în zori că începând de vineri vor avea loc discuții cu Washingtonul. Aceste discuții se vor desfășura în Pakistan, mediator cheie în războiul din Orientul Mijlociu.

„În urma discuțiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenția militară prevăzută pentru această seară împotriva Iranului, și cu condiția ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA TOTALĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Ultimul dintr-o serie de ultimatumuri lansate de Donald Trump către Iran și respinse în repetate rânduri îi dădea Teheranului termen până la ora 20:00 la Washington, ora 3:00, ora României, pentru a redeschide rute maritime strategice, pe care tranzitau înainte de război 20% din țițeiul mondial.

„Va fi vorba de un ARMISTIȚIU reciproc!”, a adăugat domnul Trump, potrivit căruia Statele Unite „au atins și depășit deja toate obiectivele noastre militare” de la lansarea atacurilor americano-israeliene din 28 februarie.

El a menționat, de asemenea, discuții „foarte avansate” în vederea unui acord de pace „pe termen lung” cu Iranul.

Anunțul Iranului

Liderii iranieni au confirmat că sunt de acord să redeschidă „pentru o perioadă de două săptămâni” strâmtoarea Ormuz „dacă atacurile împotriva Iranului încetează”, a scris pe X ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi.

„S-a decis la cel mai înalt nivel că Iranul va iniția, pe o perioadă de două săptămâni (…), negocieri cu partea americană la Islamabad”, a adăugat Consiliul Suprem de Securitate Națională într-un comunicat.

„Se precizează că acest lucru nu înseamnă sfârșitul războiului și că Iranul va accepta încetarea ostilităților numai atunci când” negocierile vor fi încununate de succes, a adăugat acesta, subliniind că aceste două săptămâni ar putea fi prelungite „de comun acord cu cele două părți”.

Liderul suprem al Iranului a ordonat tuturor unităților militare să înceteze focul, potrivit unei declarații citite la postul de televiziune de stat IRIB la aproximativ două ore după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord de încetare a focului, potrivit CNN, preluat de Iran International.

„Acesta nu este sfârșitul războiului, dar toate ramurile armatei trebuie să respecte ordinul Liderului Suprem și să înceteze focul”, se arată în declarație.

Prețul petrolului a scăzut rapid

Anunțul unui acord între Washington și Teheran a fost extrem de bine primit pe piețe: prețurile petrolului au scăzut rapid cu peste 15%, revenind sub pragul de 100 de dolari pe baril, iar bursele din Tokyo și Seul au înregistrat creșteri de 4%, respectiv 6%, la deschidere.

Dacă Iranul, care paralizează aproape în totalitate strâmtoarea de la începutul războiului, nu o deblochează, „o întreagă civilizație va muri în această seară”, a amenințat Donald Trump marți. „Nu vreau ca acest lucru să se întâmple, dar probabil că așa va fi”, a adăugat liderul de la Casa Albă în dimineața în care expira ultimatumul de 48 de ore.

Donald Trump este „singurul” care știe „ce va face” în Iran, a afirmat purtătoare de cuvânt a Casei Albei, Karoline Leavitt, în timp ce adversarii politici ai președintelui SUA interpretaseră declarațiile sale pline de contradicții ca fiind dovada că acesta ar da semne de demență.