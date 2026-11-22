Traficul aerian va fi paralizat luni, între orele 7:00 și 21:00, în spațiul aerian belgian, din cauza unei zile de grevă națională stabilită de controlorii de trafic aerian. Activitatea pe aeroportul din Bruxelles va fi grav perturbată, cu peste 400 de zboruri anulate, relatează publicația belgiană RTL info.

Skeyes, furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană, a anunțat că o parte din controlorii săi de trafic aerian vor participa la greva națională îndreptată împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului federal belgian.

„Skeyes nu va fi în măsură să asigure serviciile obișnuite de control aerian în aeroporturile belgiene și în spațiul aerian pe care îl are în responsabilitate, între orele 07.00 și 21.00”, a anunțat Skeyes.

Controlul traficului aerian va fi limitat doar la „servicii minime esențiale”, respectiv pentru situații de urgență și alte zboruri critice pentru siguranță, a menționat Skeyes.

Aproape 60.000 de pasageri afectați

Prin urmare, este de așteptate ca perturbările să fie semnificative. Aeroportul Bruxelles se aștepta la 59.500 de pasageri pentru 429 de zboruri pe parcursul zilei, între orele 06:00 și 22:00.

Asta înseamnă 213 zboruri de plecare, adică 28.000 de pasageri, și 216 zboruri de sosire, adică 31.500 de pasageri, a precizat purtătorului de cuvânt al aeroportului, Quentin Mertens.

„Este posibil să existe zboruri între orele 06:00 și 07:00, precum și între orele 21:00 și 22:00”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„Consecințe dezastruoase”

Sâmbătă seara, Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi (CRL), al doilea cel mai mare aeroport din Belgia și folosit de mii de români, a denunțat „consecințele dezastruoase” generate de anunțul grevei.

Aeroportul Charleroi a anunțat că, luni, niciun zbor nu va putea decola sau ateriza în intervalul orar 07:00 – 21:00.

Aeroportul a precizat că a asigurat personalul necesar pentru a-și menține propriile operațiuni, respectând în același timp dreptul angajaților de a participa la grevă. Cu toate acestea, fără controlul traficului aerian, aeronavele nu pot opera în condiții de siguranță.

Aeroportul CRL a avertizat că anunțul tardiv va afecta mii de pasageri, companii aeriene și aproximativ 3.400 de persoane care lucrează în cadrul aeroportului.

BSCA (Uniunea Aeroporturilor Belgiene) a cerut autorităților să elaboreze un plan coordonat pentru a menține activitatea economică a tuturor aeroporturilor belgiene și pentru a le consolida competitivitatea.