Conservatorii spanioli au câștigat alegerile din Andaluzia, dar au nevoie de extrema dreaptă pentru a guverna

Fără o majoritate în parlamentul regional, conservatorii vor fi nevoiți să formeze o coaliție cu partidul Vox, care a venit pe locul trei în alegeri, și care propune o politică de „prioritate națională, scriu Reuters și Politico.

Partidul Popular (PP) conservator a câștigat alegerile din Andaluzia, cea mai populată regiune a Spaniei, dar a pierdut majoritatea în parlamentul regional, un eșec pentru aripa moderată a partidului, în contextul pregătirilor pentru alegerile generale de anul viitor.

Conservatorii vor avea nevoie prin urmare de sprijinul partidului de extremă dreapta Vox pentru a forma un nou guvern.

PP se află în opoziție la nivel național în Spania și conduce în sondaje, în fața Partidului Socialist al prim-ministrului Pedro Sánchez, în perspectiva alegerilor naționale de anul viitor.

În cazul Andaluziei, conservatorii conduceau clar în sondaje, singura întrebare fiind aceea dacă vor reuși să formeze singuri guvernul.

În cele din urmă, cu 99,8% din voturi numărate, PP este pe cale să obțină 53 de locuri în parlamentul de 109 locuri, o pierdere de cinci locuri, în comparație cu alegerile precedente.

Pe locul al treilea, Vox a câștigat 15 locuri, cu unul mai mult decât la alegerile precedente, și este considerat singurul partener de guvernare posibil al PP.

O lovitură pentru aripa moderată a conservatorilor

Liderul local al PP și președintele regiunii Juanma Moreno este figura de frunte a aripii moderate a conservatorilor.

Pierderea majorității este o lovitură pentru cei care vedeau politica sa de centru ca un model potențial pe care conducerea națională să-l urmeze în următoarele alegeri generale, programate pentru 2027.

În campanie, Moreno a făcut apel la alegătorii socialiști conservatori și moderați să se prezinte la urne pentru a-i asigura majoritatea, susținând că aceasta ar garanta stabilitatea regiunii.

O zi proastă pentru socialiștii lui Sánchez

Partidul lui Sánchez a avut, de asemenea, o noapte proastă, înregistrând cel mai slab rezultat din istorie în Andaluzia, care era odinioară cel mai mare bastion electoral al stângii. Socialiștii au câștigat 28 de locuri, în scădere față de cele 30 de acum patru ani.

Voturi au mers însă și către alte partide de stânga.

Adelante Andalucía, situat la stânga socialiștilor, a înregistrat câștiguri substanțiale, obținând opt locuri și devansând coaliția de stânga Por Andalucía, care a adunat cinci locuri.

Alianțe în alte regiuni

Alegerile din Andaluzia urmează altor trei scrutinuri regionale din ultimele luni, în Extremadura, Aragón și Castilla y León. PP a câștigat toate aceste alegeri în mod convingător, dar de fiecare dată fără a obține majoritatea, ceea ce l-a împins la negocieri dificile cu Vox pentru formarea guvernelor.

În fiecare dintre aceste regiuni, partidul Vox a cerut o abordare mai dură în materie de imigrație.

În Extremadura și Aragón, Partidul Popular (PP) a acceptat să pună în aplicare o politică de „prioritate națională”, care urmărește acordarea cu prioritate a accesului la serviciile publice și la prestațiile sociale spaniolilor, înaintea străinilor.

Vox a declarat că dorește să introducă acest concept și în Andaluzia.

„Alegătorii s-au exprimat clar și au transmis guvernului andaluz ce doresc”, a declarat candidatul Vox, Manuel Gavira. „Ei doresc prioritate națională”, a spus acesta.