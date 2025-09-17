Consilier al lui Nicușor Dan, mesaj despre un „blocaj” în care se află România: „Schimbarea lui este înfricoșătoare”

Problema fundamentală a României este că lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea, a spus consilierul prezidențial Radu Burnete, adăugând că suntem blocați într-un model care și-a atins limitele, iar „schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el”.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informațional și ideologic barbar care vine din est, dar și din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel“, a scris pe Facebook Radu Burnete, consilier pe probleme economice și sociale al lui Nicușor Dan la o zi după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată, iar procurorul general Alex Florența a spus că România este ţinta unui război hibrid de mai mulţi ani.

„Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el. Și se agață pentru că nu-și pot imagina viața lor și viața lor în România altfel”, a afirmat el.

„Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat”

Burnete a spus că România nu are nevoie de atâtea județe, localități și structuri administrative într-o lume schimbată radical de tehnologie:

”Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat.

Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă.”

Burnete: Capitalul românesc „zace în conturi sau în fondurile de pensii”

El spune că „avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE”.

„Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente. Ne cocoloșim prea mult. Românii sunt ingenioși și harnici și au spirit antreprenorial, iar noi dezbatem la nesfârșit cum să plafonăm prețul la făină și curent.

Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină? Dacă ieșim din acest blocaj vom avea și resurse pentru cei vulnerabili și pentru a crește echitatea socială din spirit de coeziune și pentru că vrem o țară în care mai nimeni nu trăiește de la o zi la cealaltă. Și o putem avea”, și-a explicat el poziția.

„Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi?”

Consilierul prezidențial a spus că România are nevoie și de investițiile în apărare:

”Și nu mai spuneți că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări”.

Radu Burnete a afirmat că spune aceste lucruri pentru că el nu poate face: „O să vă agasez în continuare pentru că sunt lucruri pe care vreau să le audă și administrația și partidele și toți cei care vor o România mai sigură și mai prosperă și din fericire încă nu încap toți într-o sală.”

„Și încă un lucru. E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi? Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României.

Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câțiva pași în urmă din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim”, a mai scris consilierul lui Nicușor Dan.