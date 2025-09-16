Procurorul general: „Cel mai grav caz monitorizat în România în ultimele 3 decenii”. Ancheta din dosarul Georgescu, de interes pentru parchete din Estul Europei

Procurorul general Alexandru Florența a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că dosarul Georgescu reprezintă „cel mai grav caz monitorizat în ultimii 35 de ani”. Florenta a explicat că, spre deosebire de războiul clasic, războiul hibrid este „perfid” pentru că obiectivul său este influențarea și manipularea populației.

„Poți destabiliza ordinea publică, poți folosi diferite elemente din societate pentru a crea cât mai multă dezordine, inclusiv grupări extremiste”, a spus acesta.

Șeful Ministerului Public a precizat că interesul față de ancheta din România este „major în cel puțin câteva dintre parchetele generale ale unor țări din Estul Europei”, unde au fost descoperite tipare similare.

Potrivit acestuia, există contacte directe cu aceste parchete, care au cerut o prezentare a modului în care a fost documentată operațiunea. „Multe dintre tiparele identificate la noi se regăsesc și acolo. Multe dintre site-urile de intermediere erau folosite și în alte ecosisteme care targetau populația în aceeași modalitate și în alte state”, a spus Florența.

Procurorul general a amintit cazul cetățeanului columbian arestat anul trecut în România, antrenat de o persoană din Rusia, care pregătea un act de sabotaj pe teritoriul național.

„Același tipar se regăsește recent în Polonia și în Cehia, tot cu cetățeni columbieni. Există indicii puternice că există într-adevăr grupe de astfel de cetățeni în special recrutați din America Latină pentru că nu ridică niciun semn de întrebare când intră în Europa, sunt antrenați în acest sens și sunt trimiși în state mai ales din estul Europei pentru a încerca astfel de acte de sabotaj”, a afirmat Florența.

În ceea ce-l privește pe Horațiu Potra, liderul grupării paramilitare trimis în judecată luni împreună cu Călin Georgescu, Florența a afirmat că „în afara oricărui dubiu există legături cu Federația Rusă”, menționând inclusiv corespondențe în limba rusă și contacte la nivel diplomatic.

„Inculpatul pe care îl aveţi în poză (Horaţiu Potra – n.r.) este în afara oricărui dubiu, este documentat în urma percheziţiilor informatice, cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambsadaorul Federaţiei Ruse în România sunt certe şi în afara oricăror dubii”, a mai adaugat procurorul general al României.

Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de mercenari ai acestuia

Anterior în cursul zilei de luni, Călin Georgescu, câștigător al primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat în 6 decembrie de Curtea Constituțională, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, împreună cu 20 de mercenari din gruparea sa.

Horațiu Potra, fiul său – Dorian Potra și un alt membru al familiei – Alexandru Potra au fugit din România, fiind dați în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla aceștia.

Rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită de violențe extreme în București, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie, arată datele din rechizitoriul Parchetului General, obținut de HotNews.

Procurorii spun că acțiunile lui Călin Georgescu, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat, ținând cont de toate circumstanțele reale și personale, de relațiile anterioare dintre inculpați și demersul de contactare a liderului unei organizații radical-naționaliste, cu mesajul că în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator și adresarea unor îndemnuri vizând continuarea votului – în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul unei emisiuni difuzate de un post de televiziune în seara zilei de 7 decembrie 2024, au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a lui Potra.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, susțin procurorii.