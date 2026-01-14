Consiliera pe educație a lui Bolojan a anunțat că România a îndeplinit toate obiectivele pentru aderarea la OCDE, dar apoi a șters mesajul. Ce spune Guvernul

Luciana Antoci, consilier de stat în echipa premierului Bolojan, a anunțat pe Facebook că „România a primit undă verde pentru aderarea la OCDE”. Atât Guvernul, cât și doi oficiali responsabili de îndeplinirea obiectivelor de aderare o contrazic. România a îndeplinit oficial 19 din cele 25 de obiective asumate pentru aderare.



„Una din cele mai bune vești ale începutului de an vine de la Paris, unde experții internaționali care evaluează România au constatat că toate obiectivele asumate de țara noastră în procesul de candidatură au fost atinse, iar România este pregătită să adere la OCDE în cursul anului 2026”, a scris pe Facebook Luciana Antoci, consilieră de stat în domeniul educației în echipa lui Ilie Bolojan.

După acest anunț, HotNews i-a contactat atât pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, cât și doi reprezentanți responsabili de aderarea României la OCDE. Ei au contrazis-o pe Antoci, spunând că procesul de aderare este încă în desfășurare și că România nu a atins toate cele 25 de obiective.

După câteva ore, Antoci și-a șters mesajul de pe Facebook. HotNews a încercat să o contacteze la scurt timp de la postarea acelui mesaj, însă până la această oră nu am obținut niciun răspuns.

„19 din 25”

În realitate, potrivit lui Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economic, spunea marți că 19 din cele 25 de obiective ale României au fost atinse: „19 din 25. Sunt vești foarte bune din drumul nostru spre OCDE – și vin dintr-unul dintre cele mai dificile comitete”.

El a explicat, de asemenea, că România a primit avizul formal al Comitetului OCDE pentru Politicile de Mediu, care este unul dintre cele mai complexe comitete ale OCDE.

Contactată de HotNews, Violeta Alexandru, senatoare USR care este totodată și șefa comisiei pentru aderarea la OCDE din Parlament, spune același lucru – că România nu a reușit încă să îndeplinească toate obiectivele: „Aproape o treime din standardele pe care trebuie să le atingem pentru a adera țin de mediu”.

Purtătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat pentru HotNews că „aderarea la OCDE în 2026 figurează ca obiectiv în programul de guvernare” și că până acum România a îndeplinit 19 din cele 25 de obiective. „În același timp, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann consideră că acest obiectiv este ambițios și, în același timp, realizabil”, a mai spus Dogioiu.

Mai mult, ea a spus că „întreaga administrație este mobilizată pentru încheierea tuturor Comitetelor și aderarea în 2026”.

Cine este Luciana Antoci

Înainte să ocupe funcția de prefect, Luciana Antoci a fost inspector școlar general la Iași în perioada 2021-2025, conform CV-ului său, publicat pe site-ul Prefecturii Iași.

Citește și Ilie Bolojan schimbă prefecta de Iași pentru a o numi consiliera sa la Guvern în domeniul educației. Cine este Luciana Antoci

Anterior, a fost și inspector școlar general adjunct, timp de un an. Din 2003 este profesoară de Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

Luciana Antoci are doctorat în domeniul științele educației, obținut la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași.

Ea a fost printre cele două nume luate în calcul pentru a-l înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației, alături de Marilen Pirtea, după cum a scris HotNews, citând surse politice, încă din momentul demisiei lui Daniel David.

Ce este OCDE? România vrea să adere din 2004

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic de politică externă, care a întrunit sprijinul transpartinic al guvernelor postdecembriste ale României. Țara noastră şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost reiterată în mai multe rânduri.

Mai exact, potrivit informațiilor Ministerului Afacerilor Externe (MAE), România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012 şi a reînnoit-o în 2016 şi 2017.

„Candidatura României a fost apreciată în 2013 pentru deschiderea statului român la regiunea Mării Negre, dimensiunea considerabilă a economiei naţionale, capacitatea de a aplica măsuri de austeritate pentru reducerea efectelor crizei, potenţialul de creştere economică şi participarea la reuniunile unui număr semnificativ de structuri OCDE. Au fost menţionate şi aspecte sensibile la vremea respectivă, precum situaţia economică şi politică instabilă, sincopele în lupta împotriva corupţiei”, potrivit MAE.

Aderarea României la OCDE depinde îndeplinirea următoarelor criterii:

existenţa unei economii de piaţă şi a unei democraţii funcţionale;

dimensiunea şi importanţa economică a statului candidat;

principiul beneficiului reciproc pentru OCDE şi statul candidat, beneficiu rezultat din aderarea acestuia la organizaţie;

consideraţii globale, referitoare la asigurarea echilibrului geografic între membrii organizaţiei.

Aceste criterii sunt evaluate pe baza unor parametri cuantificabili, adoptaţi recent (iunie 2017) şi stipulaţi în documentul cadru privind extinderea OCDE (http://www.oecd.org).

Consensul politic al membrilor OCDE pe marginea candidaturii române (susţinerea politică a membrilor organizaţiei pentru aderarea României).

Care ar fi principalele avantaje ale posibilei aderări a României la OCDE

Beneficiul apartenenţei României la OCDE ar fi:

beneficiul asistenţei în materie de politici publice din partea membrilor OCDE prin realizarea periodică de evaluări ale politicilor României în domenii specifice (peer reviews) şi emiterea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora.

acces la clubul restrâns al economiilor dezvoltate şi recunoaşterea implicită, la nivel global, a statutului său de economie de piaţă funcţională şi democraţie consolidată, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine;

beneficiul exemplului: imaginea favorabilă a României atât faţă de marile economii ale lumii (SUA, China, Japonia etc.), cât şi faţă de statele din regiune cu aspiraţii europene (Republica Moldova, Macedonia, Albania, Serbia etc.);

beneficiul expertizei: accesul la informaţiile necesare în domeniile prioritare pentru România (cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală, infrastructura de transport, agricultura, educaţia etc.);

beneficiul accesului României la instrumentele şi centrele de decizie economică ale OCDE şi posibilitatea de a contribui la guvernanţa economică globală;