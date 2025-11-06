Consilierul care are două roluri în cadrul Administrației Prezidențiale, decorat de Nicușor Dan și cu gradul diplomatic de ambasador

Președintele Nicușor Dan a semnat joi un decret prin care Marius Lazurca primește gradul diplomatic de ambasador. Lazurca este consilier prezidențial pentru securitate națională și politică externă și a fost unul dintre numele vehiculate pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Potrivit Administrației Prezidențiale, Lazurca este unul dintre cei cinci diplomați care au primit gradul de ambasador, alături de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, Aniela Crețu, Dan Iancu și Mihaela-Simona Spinaru.

Marius Lazurca a fost numit săptămâna trecută consilier prezidențial pentru securitate națională. El ocupă, totodată, funcția de consilier pentru politică externă, pe care o deține din 6 octombrie.

Marius Lazurca, o variantă vehiculată pentru SIE

Lazurca a fost una dintre variantele vehiculate pentru șefia Serviciului Român de Informații Externe (SIE). În 15 septembrie, Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe Lazurca, care era ambasador în Mexic.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, a spus cu acea ocazie președintele Nicușor Dan într-un interviu la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.

Marius Lazurca a fost ambasador al României în Mexic în perioada martie 2021 – septembrie 2025.

Înainte, Lazurca a fost Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), amabasador al României în Ungaria (2016-2020), Republica Moldova (2010-2016) și la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran din Malta (2006-2010), conform Ministerului Afacerilor Externe.