Nicușor Dan și-a numit consilierul pentru securitate națională. El a fost vehiculat în trecut pentru șefia SIE

Marius Lazurca va fi începând de sâmbătă, 1 noiembrie, consilier prezidențial pentru securitate națională, potrivit unui decret semnat vineri de Nicușor Dan. El activa deja, din 6 octombrie, în funcția de consilier pentru politică externe pe care o va păstra în continuare.

„Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, explică Palatul Cotroceni.

Marius Lazurca va prelua poziția de consilier pentru securitate națională de la Cristian Diaconescu care îndeplinea această funcție din februarie 2025, când a fost numit de președintele interimar Ilie Bolojan.

Mihai Lazurca a fost în trecut o variantă vehiculată pentru SIE

Lazurca a fost una dintre variantele vehiculate pentru șefia Serviciului Român de Informații Externe (SIE). În 15 septembrie, Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe Lazurca, care era ambasador în Mexic.

Nicușor Dan și Marius Gabriel Lăzurcă. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Inquam Photos, Profimedia

„Lazurca este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, a spus cu acea ocazie președintele Nicușor Dan într-un interviu la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.