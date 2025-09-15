Marius Lazurca, vehiculat ca variantă pentru șefia SIE, rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic

Președintele României a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius Lazurca din postul de ambasador în Mexic, la finalul mandatului de 4 ani. Numele lui Lazurca a fost vehiculat recent pentru conducerea Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Anunțul de rechemare a lui Lazurca a fost făcut luni seară de către Administrația Prezidențială:

„Președintele României a semnat decretul privind rechemarea domnului Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, precum și din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras și în Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico”.

Lazurca este în această funcție din 2021, astfel că i s-a încheiat mandatul uzual de 4 ani.

Mariuc Lazurca (54 de ani), diplomat de carieră, a mai fost ambasador la Vatican și în Ungaria.

Numele lui Marius Lazurca a fost vehiculat recent ca variantă luată în calcul de președintele Nicușor Dan pentru șefia SIE. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.

Pentru șefia SRI, cel mai recent nume luat în calcul este avocatul Gabriel Zbârcea, a scris G4Media.

Întrebat, în 31 august, despre aceste nume vehiculate pentru șefia serviciilor de informații, președintele Nicușor Dan a răspuns că toată discuția pe această temă „e relativă”.„În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanți veți afla“, a spus șeful statului.

Acum „suntem la nivel de speculații”, a adăugat el. Întrebat despre numele vehiculate deja în spațiul public, președintele a refuzat să confirme sau să infirme numele vehiculate.

El a mai spus: „În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota”.

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”.