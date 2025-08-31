Nicușor Dan a fost întrebat, direct, la Chișinău, despre numirile la șefia SRI și SIE, după ce au fost vehiculate numele Gabriel Zbârcea și Marius Lazurcă

Președintele Nicușor Dan a oferit, duminică, prima reacție după ce în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume privind cei care vor prelua șefia serviciilor secrete, inclusiv avocatul Gabriel Zbârcea pentru SRI și diplomatul Marius-Gabriel Lazurca pentru SIE.

Întrebat de acest subiect la Chișinău, unde face o vizită de Ziua Limbii Române, Nicușor Dan a răspuns că toată discuția despre șefi „e relativă”.

„În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanți veți afla“, a spus șeful statului în declarații transmise în direct de Digi24.

Acum „suntem la nivel de speculații”, a adăugat el. Întrebat despre numele vehiculate deja în spațiul public, președintele a refuzat să confirme sau să infirme numele vehiculate.

El a spus: „În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota”.

„Până la momentul în care va exista o înțelegere, nu suntem acolo, cred că stabilitatea este importantă pentru România în momentul ăsta. Nu suntem într-o situație în care să ne permitem să facem jocuri, să trimită președintele și Parlamentul să refuze”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

La trei luni de când și-a preluat oficial funcția de președinte, Nicușor Dan nu a numit încă șefii serviciilor de informații. Cel mai recent nume luat în calcul pentru SRI este avocatul Gabriel Zbârcea, conform G4Media, iar pentru SIE Marius Lazurca, potrivit Euronews.

Alte nume vehiculate pentru șefia SRI sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL.

Profesorul și expertul în relații internaționale Valentin Naumescu, despre care mai multe publicații au scris în ultimele zile că ar fi o variantă luată în calcul pentru șefia SRI, a spus că nu a vorbit nimeni cu el pe această temă și nu este interesat să conducă Serviciul.

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de Gabriel Vlase.

Într-o altă conferință de presă, din 30 iulie, Nicușor Dan a spus că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI. Tot atunci, el a spus că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.

SRI a rămas fără director în 2023, după ce Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia din funcție. El a ocupat această funcție timp de opt ani, din 2015. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.