Consilierul premierului apără măsurile Guvernului privind carburanții: „Dacă cineva își închipuie că putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie”

Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că impactul bugetar al măsurilor luate până acum de Guvern în privința carburanților „nu e deloc de neglijat”, în condițiile în care statul român are un spațiu fiscal „extrem de limitat” pe fondul deficitelor acumulate în timp.

Duminică, într-o intervenție la Digi24, Ionuț Dumitru a avertizat că „efectele măsurilor pe care Guvernul le-a luat probabil că vor fi diminuate” în cazul în care „prețurile continuă să crească pe piețele internaționale”, însă „măcar mai compensăm cumva, prin aceste măsuri, din efectele negative pe care aceste evoluții în piețele internaționale le aduc”.

„Dacă cineva își închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca prețurile la pompă, sau creșterile, să fie ceva mai mici decât ar justifica-o evoluțiile din piețele internaționale, dar să putem compensa în totalitate evoluțiile din piețele internaționale este iluzoriu. Nu putem face asta, nu avem resursele să putem face așa ceva și nimeni nu are”, a continuat consilierul premierului.

„Spațiul nostru de manevră când ne lovește un șoc este extrem de limitat”

Ionuț Dumitru a spus că impactul bugetar al măsurilor luate până în prezent „nu e deloc de neglijat”, iar acestea „trebuie gândite într-o construcție bugetară cu multe constrângeri”, având în vedere deficitele „foarte mari” pe care le-a acumulat România, „o problemă mai veche”.

„În perioadele de boom economic, de creștere economică rapidă, am avut o creștere foarte puternică a deficitelor, care ne-a consumat ceea ce economiști numesc spațiu fiscal, adică spațiul nostru de manevră când ne lovește un șoc, de genul șocului pe care îl vedem în momentul de față în prețul petrolului, este extrem de limitat, adică nu ne putem aștepta la o intervenție masivă, cu resurse publice, pentru că lucrul acesta ar însemna o presiune și mai mare pe deficitul bugetar, care are deja un nivel foarte înalt”, a mai declarat Ionuț Dumitru.

Vineri, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru a reduce acciza la motorină cu 30 de bani. În același timp, pentru a compensa această scădere, a fost impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.

