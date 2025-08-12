Consiliul Concurenței a extins investigația privind posibila fixare a prețurilor la semințele de cultură. Inspecții inopinate la mai mulți distribuitori

Consiliul Concurenței a anunțat marți că a efectuat noi inspecții inopinate în cadrul investigației privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România. Companiile inspectate sunt: Agrii Romania SRL, Agro-Est Muntenia SRL, Alcedo SRL, Ameropa Grains SA, Biochem SRL, Chemark ROM SRL, Kwizda Agro Romania SRL, Moldova Farming SRL și Plantagro-Com SRL.

Autoritatea de concurență amintește că are în derulare o investigație ce vizează o posibilă înțelegere de fixare a prețului de vânzare în cadrul politicilor comerciale implementate de către Pioneer Hi-Bred România SRL, DuPont România SRL (actuala Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro SRL, Monsanto România SRL și Maisadour Semences România SRL, furnizori de semințe de cultură și produse de protecție a plantelor, cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution SA.

Investigația viza, de asemenea, și o posibilă înțelegere de restricționare a vânzărilor de către Maisadour Semences România cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution.

„În cadrul analizei efectuate în cadrul investigației, autoritatea de concurență a identificat indicii privind implicarea și a altor distribuitori în posibila practică anticoncurențială. Ca urmare, investigația a fost extinsă și asupra acestor companii”, a anunțat autoritatea.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

Legea concurenței interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.