Consiliul Concurenței analizează preluarea fostului combinat ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu

Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care UMB Steel SRL, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, intenționează să preia activele aparținând ArcelorMittal Hunedoara S.A., conform unui comunicat de presă transmis luni.

Instituția a precizat că UMB Steel SRL face parte din grupul UMB, care este deținut de familia Umbrărescu și este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcții clădiri producere de metale feroase și de produse din beton pentru construcții și producerea energiei electrice.

„Activele ArcelorMittal Hunedoara S.A. vizate de tranzacție constau, în principal, în echipamentele și instalațiile de producție, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara și anumite active imobiliare situate în afara acesteia”, se arată în comunicat.

Consiliul Concurenței a precizat că ArcelorMittal Hunedoara S.A. și-a încetat activitatea în septembrie 2025.

Conform legislației, tranzacția are nevoie de autorizație de la Consiliul Concurenţei, care a explicat că „o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”.

În finalul anului trecut, ArcelorMittal Hunedoara a semnat un acord de principiu pentru a-și vinde activele către UMB Steel SRL, la un preț total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA, conform raportului Bursei de Valori București (BVB).

ArcelorMittal Hunedoara este controlată de grupul internațional ArcelorMittal, cu sediul în Luxemburg, cel mai mare producător de oțel din lume, care deține pachetul majoritar de acțiuni al societății listate la BVB. Este un combinat siderurgic, producător de oțel laminat.

Activitatea de producție a ArcelorMittal Hunedoara a fost oprită în toamnă, pe fondul lipsei perspectivelor de redresare economică și al necesității limitării pierderilor generate de menținerea activelor neutilizate.

Foto: Oknebulog | Dreamstime.com