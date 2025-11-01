Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare de la Lukoil cu privire la o eventuală vânzare a activelor din România. „Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat sâmbătă că instituția nu a primit de la Lukoil nicio notificare referitoare la o eventuală tranzacție privind activele din țara noastră, transmite Agerpres.

„Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic”, a declarat președintele Consiliului Concurenței.

Oficialul a spus că dacă tranzacția este mai mare de 2 milioane de euro notificările se depun la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD). Consiliul Concurenței, a explicat Chirițoiu, „intră în joc” dacă cifra de afaceri a părților implicate a fost mai mare de 4 milioane de euro în anul anterior.

„Pragurile nu sunt aliniate. Dacă la CEISD tranzacția este de peste 2 milioane de euro – este o discuție să mărească pragul acum, deci una dintre propuneri venită din partea mediului de afaceri este să creștem la 4 milioane – dar asta e valabil pentru tranzacție. La Consiliul Concurenței nu ne uităm la valoarea tranzacției, ci la cifra de afaceri a părților implicate și regula este ca fiecare să aibă mai mult de 4 milioane de euro pe anul anterior și împreună să aibă mai mult de 10 milioane de euro”, a spus Bogdan Chirițoiu.

El a explicat de ce sunt „mult mai multe tranzacții la CEISD”.

„Noi, Consiliul Concurenței, la asta ne uităm: când compania A – dacă are vânzări, legătură cu România, cumpără compania B. CEISD se uită și când o companie cumpără pe alta, dar se uită și când o companie investește, când ea se extinde, zonă la care noi nu ne uităm pe concurență. De asta sunt și mult mai multe tranzacții la CEISD. Dacă la Consiliu avem 100 pe an, la CEISD am avut 500 anul trecut”, a adăugat Chirițoiu.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni pentru cele două mari companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil. În acest context, potrivit Reuters, Lukoil a anunțat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei.

Tot joi, Gunvor a confirmat că este în discuții cu Lukoil pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus.

În aceeași zi, Ministerul Energiei din România a spus că a luat act de anunțul Lukoil și va fi „demarat un proces de evaluare a tranzacției” în cadrul CEISD.

„Vom putea exprima o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta că tranzacția se desfășoară în deplină conformitate cu pachetele de sancțiuni adoptate și cu standardele de securitate economică ale României”, a mai declarat Ministerul Energiei în comunicatul de joi.

Lukoil încearcă să vândă rafinăria din România de 10 ani

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA, nu și-a depus nici pănă acum situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni.

O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

Nici Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, companie care se ocupă de comerțul angro cu combustibili, nu şi-au depus până în acest moment situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, ultimele informații financiare sunt cele din 2023.

Termenul legal pentru depunerea bilanțurilor contabile este de 31 mai. Nedepunerea bilanțului de către un mare contribuabil poate atrage verificări fiscale din partea ANAF, fiind considerată companie cu risc.

Toate cele trei companii sunt controlate de Litasco SA, divizia de trading de țiței și produse petroliere înregistrată în Elveția a grupului Lukoil.