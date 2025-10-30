Reacția Ministerului Energiei, la o săptămână după sancționarea Lukoil de către SUA: Va fi demarat un proces de evaluare la comisia pentru examinarea investițiilor străine

Ministerul Energiei a transmis, joi, un comunicat de presă prin care anunță că a luat act de anunțul Lukoil privind vânzarea activelor sale. Aceasta este reacția Ministerului transmisă la o săptămână după ce SUA au anunțat sancțiunile asupra grupului Lukoil. Ministerul Energiei susține că își va putea exprima „o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor”.

„Am luat act de sancțiunile anunțate de Office of Foreign Assets Control, agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii”, a transmis Ministerul Energiei.

Statele Unite au impus în urmă cu o săptămână sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a numeroase de subsidiare ale acestora. Deși, Lukoil deține active și în România, Guvernul nu a avut, până astăzi, reacții oficiale legate de aceste sancțiuni și efectele lor.

Potrivit acestuia, trebuie analizată mai întâi poziția pe care o va adopta Comisia Europeană. „Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziției pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancțiuni stabilit la nivel european și va acționa strict în acest cadru”, se arată în comunicat.

Ministerul Energiei a mai transmis că legat de intenția Lukoil de a vinde activele sale, va fi făcută o analiză de către comisia care se ocupă de investițiile străine.

„De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenția de vânzare a activelor sale internaționale. Ca urmare a acestui anunț, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), conform legislației în vigoare”, se arată în comunicat.

Ministerul Energiei: Vom putea avea o poziție doar după clarificarea acționariatului unui potențial cumpărător

„Vom putea exprima o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta că tranzacția se desfășoară în deplină conformitate cu pachetele de sancțiuni adoptate și cu standardele de securitate economică ale României”, mai arată comunicatul.

Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia a anunțat că a primit și acceptat o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor.

Aceasta este o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în anul 2000 de un oligarh apropiat de Vladimir Putin, care și-a vândut participația partenerului său suedez Torbjörn Törnqvist în 2014, cu o zi înainte să fie sancționat de SUA.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

De 10 ani încearcă Lukoil să vândă rafinăria din România

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA, nu și-a depus nici pănă acum situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni.

O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

Nici Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, companie care se ocupă de comerțul angro cu combustibili, nu şi-au depus până în acest moment situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, ultimele informații financiare sunt cele din 2023.

Termenul legal pentru depunerea bilanțurilor contabile este de 31 mai. Nedepunerea bilanțului de către un mare contribuabil poate atrage verificări fiscale din partea ANAF, fiind considerată companie cu risc.

Toate cele trei companii sunt controlate de Litasco SA, divizia de trading de țiței și produse petroliere înregistrată în Elveția a grupului Lukoil.

HotNews a solicitat Ministerului Finanțelor și companiilor Lukoil informaţii despre situaţiile financiare, însă nu au fost transmise până în acest moment.