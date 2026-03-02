Consiliul Concurenței, precizări despre situația de pe piața carburanților. „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional”

Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat luni pentru Agerpres că instituția monitorizează „constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți”, urmărind inclusiv prețurile „și comportamentul comercial al operatorilor”.

Consiliul Concurenței, a spus președintele instituției, vrea să se asigure că „modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi”.

„Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”, a declarat el.

Bogdan Chirițoiu a spus că prețul barilului de petrol este la ora actuală sub 80 de dolari, fiind la un nivel comparabil cu cel din perioada corespunzătoare a anului precedent.

„Ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare”, a mai spus Chirițoiu.

Ministrul Energiei: „O creștere mai mare de 3-5 bani în momentul de față nu este justificată”

Tot miercuri, ministrul Energiei a declarat că România are suficiente stocuri de carburanți pentru 90 de zile în caz de avarie, iar orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată.

„Avem o creștere cu 10% a cotației prețului petrolului, care reprezintă 25% din prețul carburanților, deci nu vorbim de un potențial de creștere foarte mare. Am cerut Consiliului Concurenței, ANPC și ANAF să se uite foarte bine în aceste momente la piață, să se asigure că nu se folosește aceste context pentru o speculație, pentru că o creștere mai mare de 3-5 bani în momentul de față nu este justificată”, a declarat Bogdan Ivan, într-o conferință de presă la sediul PSD.

Foto: MinervaStudio | Dreamstime.com