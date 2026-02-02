Consiliul Concurenței: Un nou furnizor de gaze cu prețuri mici va intra pe piață / Suntem singura țară din UE fără liberalizare

Consiliul Concurenței a recomandat Guvernului liberalizarea pieței gazelor la termenul actual, 31 martie. O nouă prelungire a plafonării nu este necesară, întrucât prețurile din piață au coborât la nivelul dinainte de invazia Rusiei în Ucraina, spune Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului. În plus, Romgaz va intra în curând pe piața furnizării către consumatorii casnici, ceea ce va scădea prețurile în toată piața, la fel cum a făcut Hidroelectrica cu tarifele la electricitate.

„În 2026 o să avem liberalizare pieței de gaze, cel puțin aceasta este recomandarea noastră, să nu se mai prelungească actuala măsură de plafonare”, a afirmat Chirițoiu, luni, într-o conferință de presă.

„Romgaz se pregătește să intre pe piața de furnizare, iar acesta este un lucru bun. Cum a făcut Hidroelectrica care a pus presiune concurențială pe ceilalți furnizori de electricitate, la fel ne așteptăm ca Romgaz să exercite o presiune în piața furnizorilor de gaze și să vedem prețurile scăzând”, a adăugat el.

În 2022, prețul gazelor pentru consumatorii din România a fost plafonat până la 31 martie 2025. Ulterior, termenul a fost prelungit până la 31 martie 2026.

Chirițoiu a precizat că prețul gazelor a revenit la nivelul dinainte de invazia Rusiei în Ucraina.

„E normal să mergem către liberalizare, România este singura țară din UE care a mai rămas cu o intervenție pe gaze și din această cauză avem deschisă o procedură de infringement. Prețurile au scăzut, piața s-a stabilizat, tot restul Europei a liberalizat, deci are sens să liberalizăm și noi, iar intrarea pe piață a Romgaz ne va ajuta să creștem concurența și să evităm creșteri de prețuri”.

Planul B al Guvernului

Pe de altă parte, Ministerul Energiei lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, ministerul ia în calcul un calendar de liberalizare treptată care să includă și iarna 2026-2027, a afirmat ministrul de resort, Bogdan Ivan.

„Din predicțiile pe care le avem, nu vedem o creștere a prețului gazelor după 31 martie 2026. Chiar și acum sunt operatori care furnizează sub prețul plafonat de lege”, a spus Ivan, pe 8 ianuarie.

Romgaz se pregătește să joace rolul Hidroelectrica pe piața gazelor

În această perioadă, Romgaz, producătorul român de gaze de stat, se pregătește să intre pe piața de furnizare către clienții casnici, cu prețuri mai mici, așa cum a făcut Hidroelectrica pe piața de electricitate.

Reprezentanții companiei au anunțat că vor putea veni cu oferte concrete către consumatorii casnici începând cu luna martie.