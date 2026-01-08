Planul B al Guvernului pentru a evita creșterea facturilor la gaze din aprilie, așa cum s-a întâmplat la electricitate vara trecută

Ministerul Energiei lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, ministerul ia în calcul un calendar de liberalizare treptată care să includă și iarna 2026-2027, a afirmat joi ministrul de resort, Bogdan Ivan.

„Din predicțiile pe care le avem, nu vedem o creștere a prețului gazelor după 31 martie 2026. Chiar și acum sunt operatori care furnizează sub prețul plafonat de lege”, a spus Ivan, la finalul comandamentului energetic de iarnă.

În situația în care prețurile din piață vor crește peste nivelul din plafon, ministerul ia în calcul un calendar de liberalizare treptată a pieței, care să elimine riscul unui șoc în facturi, așa cum s-a întâmplat vara trecută la liberalizarea pieței de electricitate.

„Vrem să ne asigurăm că în cursul iernii viitoare (2006/2027 – n.r.) nu vom avea perturbații și prețuri mărite. Acum lucrăm la acest scenariu, care ar trebui să se întindă pentru o perioadă de un an, pentru că pe noi ne interesează sezonul rece când avem un vârf de consum, mai ales în zona consumatorilor casnici. (Liberalizarea – n.r.) Se poate treptat, lunar, până în 2027, pentru întreaga piață”, a declarat Ivan.

România ar putea ajunge în fața Curții de Justiție a UE pentru că a prelungit prea mult plafonarea

Prețul gazelor a fost plafonat în anul 2022, inițial până la 1 aprilie 2025, ulterior acest termen fiind extins până la 1 aprilie 2026. La începutul lunii decembrie, Ministerul Energiei preciza pentru HotNews că va menține 1 aprilie 2026 ca termen de liberalizare a pieței gazelor.

Aceasta, deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector, iar continuarea plafonării prețurilor poate trimite țara noastră în fața Curții de Justiție a UE.

Pe de altă parte, reprezentanții ministerului au adăugat că autoritățile române negociază cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea unui nou mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și acordarea unor ajutoare de stat pentru consumatorii industriali.

Asociația Furnizorilor estimează scumpiri de aproximativ 5%

Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) estimează că factura la gaze pentru populație ar putea crește cu aproximativ 5% de la 1 aprilie, având în vedere prețurile de pe piața angro.

„În acest moment, furnizorii cumpără gaze la prețul plafonat de 120 de lei pe MWh. La acest preț se adaugă și partea de înmagazinare, care este de 30 de lei pe MWh aproximativ. Prețul pieței în acest moment este undeva la 170 de lei”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.