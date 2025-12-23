Consiliul General a aprobat nivelul taxelor locale în București pentru anul 2026. Creșteri substanțiale pentru clădiri și terenuri

Consilierii CGMB au aprobat, marţi, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2026. Proiectul a fost aprobat în şedinţa de marţi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) cu 45 de voturi pentru, o abţinere şi patru voturi împotrivă, informează Agerpres.

Consilierii USR au retras amendamentul depus anterior la acest punct de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB.

De asemenea, în şedinţa CGMB de marţi a fost aprobat, cu 45 de voturi, şi rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2025.

Proiectul privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 2026 ţine cont de rata inflaţiei aferentă anului 2024 de 5,6%. De asemenea, apar majorări la valoarea impozabilă a clădirilor.

Potrivit documentului, în anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat). Pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025).

Creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. Valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025).

Conform documentului, începând cu anul 2026, în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km impozitul se reduce cu 30%. Va exista în continuare o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport.

Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri/reduceri de la plata impozitelor şi taxelor pentru o serie de situaţii: clădiri clasate ca muzee ori case memoriale; clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale; clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; clădiri retrocedate potrivit art. 1 din OUG 94/2000; clădiri clasate ca monumente istorice; mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol; mijloace de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.

De asemenea, consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor şi taxelor locale, inclusiv pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat.

Pentru majorarea nivelului impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026, prevăzută la art. 489 din Codul fiscal, se aprobă criteriul necesităţilor bugetare locale, se menţionează în proiect.