Consiliul Local Sector 3 cere interzicerea „păcănelelor” în sector. Pentru că măsura ar afecta și agențiile loto, Loteria Română vrea derogare. USR: „Ne cereți ceva ilegal”

Consiliul Local al Sectorului 3 cere Consiliului General să interzică desfășurarea activităților de jocuri de noroc în locațiile fizice, de pe raza administrativă, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi de aleșii locali. Deocamdată, hotărârea nu are niciun impact, Consiliul General fiind cel care poate decide această măsură.

Propunerea a stârnit discuții aprinse, deși 30 din 31 de consilieri prezenți au votat pentru.

În timpul ședinței, Loteria Română a atras atenția că, în situația în care proiectul va fi aprobat în această formă, agențiile loto de pe raza Sectorului 3 trebuie închise. Reprezentanta companiei de stat a trecut în revistă și veniturile aduse la bugetul de stat din această activitate.



Loteria vrea ca păcănelele sale să fie exceptate de la interdicție

„Loteria Română este un operator economic cu capital integral de stat și titular al dreptului exclusiv de organizarea jocurilor de tip loto și vă solicităm sprijinul pentru menținerea și autorizarea activității agenților loto pe raza Sectorului 3. Pe raza Sectorului 3 sunt în jur de 60 agenții loto, cu 70-80 de angajați, care aduc încasări totale în jur de 38 de milioane lei, generează contribuții constante la bugetele de stat și locale, susține locuri de muncă stabile. Veniturile obținute sunt direcționate către finanțarea unor domenii de interes public precum cultură, educație și sport”, a declarat Daniela Dumitriu, reprezentant al Loteriei Române la ședința Consiliului Local Sector 3.

Aceasta a cerut ca activitatea loteriei să fie tratată distinct, inclusiv în ceea ce privește sloturile („păcănelele”) puse în agențiile loto.

„De asemenea, Loteria Română are niște terminale VLT-uri (sloturi), sunt operate în cadrul sistemului centralizat al loteriei și fac parte din portofoliul de produse exploatate de companie, în conformitate cu legislația aplicabilă jocurilor de noroc. De asemenea, aceste aparate video de loterie, așa numitele „păcănele”, dar au o distincție tehnică majoră, au un sistem centralizat fiind operate sub egida Loteriei au o transparență. De aceea vă rugăm să reanalizați prevederile regulamentului local aplicabil, să tratăm cu distincție de activitățile loteriei organizate de compania națională Loteria Română și să asigurăm un cadru administrativ necesar pentru menținerea funcționării agențiilor existente pe raza Sectorului 3”, a mai declarat reprezentanta Loteriei Române.

Replica USR pentru Loterie

Stan Andrei Valentin, consilierul local USR (grupul politic care a inițiat proiectul de hotărâre) spune că nu se poate să existe excepții, fiindcă s-ar crea un monopol de stat.

„Cât la sută din veniturile Loteriei Române sunt generate de aceste VLT-uri, păcănele? Vă spun eu, peste 80%. De unde au fost cumpărate aceste VLT-uri? Păi, este firma Novomatic, printr-un interpus al lui Sebastian Ghiță. Extragerile de la Loto 6 din 49 se desfășoară live în mod unic la o singură televiziune. Ce televiziune? România TV a lui Sebastian Ghiță. Loteria română a avut oportunitatea în tot acest timp să separe activitatea de păcănele, de VLT-uri, de cea de loterie, din locațiile fizice. Nu a făcut niciun efort în acest sens. Mai mult, suntem în situația în care ne cereți ceva ilegal, legea nu prevede posibilitatea de a excepta anumite părți ale acestei industrii. Mai mult, s-ar crea un monopol de stat injust față de anumiți operatori privați în condițiile în care s-ar da această excepție”, a declarat consilierul local.

Contre între PSD și PNL pe tema banilor pe care i-ar pierde Primăria Sectorului 3

Valentin Voicu, consilier local PSD, a ridicat problema cât ar pierde Primăria dacă această activitate s-ar interzice și a propus o limitare a locațiilor cu jocuri de noroc.

„Ar trebui să avem o situație financiară, să vedem cât pierde Primăria Sectorului 3 prin această măsură totală. Nu vorbim că se interzice această activitate la parterul blocului, ci vorbim de o interzicere totală. Sunt pentru limitarea acestor unități care se află la parterul blocurilor, una lângă alta, cred că putem pune o limitare, dar nu interzicerea”, a declarat consilierul local.

Cătălin Florin Moldoveanu, consilier local PNL spune că demersul nu produce efecte, este un gest politic.

„Sectorul 3 nu are calitatea de a interzice, dacă aprobăm această hotărîre, nu se întâmplă nimic. Problema asta nu ține de Sectorul 3, ci ține de Municipiul București și chiar dacă ar accepta Municipiul București să interzică doar în sectorul 3, problema nu s-ar rezolva pentru că bucureștenii ar juca în celelalte sectoare. Demersul de azi este unul strict politic. Apoi, nu sunt de acord cu domnul Voicu și cred că limitarea la număr mai mic nu ar rezolva problema pentru că toți dependenții ar intra toți în locația fizică rămasă. Nu cred că totul este despre bani, nu cred că ar trebui să ne gândim la bugetul pierdut din sectorul 3. Cred că putem să facem economii din altă parte dacă asta este problema. De exemplu, avem zeci de milioane capitalizări, renunțăm la ele și acoperim deficitul ăsta ”, a declarat acesta.

„Ați folosit unul dintre argumentele acestei industrii”

Useristul Andrei Stan a recunoscut că demersul nu are în această fază valoarea juridică, dar a precizat că el reprezintă voința cetățenilor și a Consiliului Local.

„Este un demers lipsit de valoare juridică, dar este un demers care exprimă voința acestui Consiliu Local. Noi suntem aici pentru a reprezenta cetățenii Sectorului 3 și voința acestora. Practic, prin acest demers cerem în numele cetățenilor Sectorului 3 interzicerea acestor păcănele, acestor jocuri de noroc, pe raza teritorială sectorului 3. Dacă ne uităm pe un sondaj făcut de o publicație de presă, chiar acum câteva zile, vedem că 75% dintre cetățenii care au răspuns la acel sondaj doresc interzicerea totală a acestor activități economice”, a explicat consilierul local.

În ceea ce privește pierderile economice invocate, consilierul USR spune că e un argument fals.

„Ați folosit unul dintre argumentele acestei industrii. Că va exista un impact economic devastator asupra economiei României. Nu se pune problema de așa ceva. Acele venituri se vor duce către alte business-uri. Dacă oamenii nu își vor mai juca salariile și viitorul și masa copiilor la păcănele, vă asigur că vor cheltui banii respectivi în alte părți.(…) Industria aceasta se mai numește industria morții. Știți de ce se numește așa? Pentru că unul din cinci dependenți, pentru că vorbim de o boală aici, dependența de jocurile de noroc este o boală, unul din cinci dependențe a avut cel puțin o tentativă de suicid. Vorbim de dependența cu cea mai mare rată de suicid în rândul dependențelor”, a mai explicat consilierul local USR.

Teodor Săvușcan, un alt consilier local USR, a atras atenția că un studiu arată că 22% din adolescenții noștri intră într-o sală de jocuri până la vârsta majoratului.

„Aici vorbim despre viitorul copiilor noștri. Mecanismul de control nu funcționează. În Sectorul 3, avem doar 3 licee care să nu aibă pe raza a 500 de metri un aparat de tip păcănele, slot machines. În rest, toate au la mai puțin de 500 de metri ce puțin un aparat. Nu putem să continuăm în felul acesta”, a explicat alesul local.