Consolidează-ți reputația de angajator la Employer Branding Conference!

Într-o perioadă a transformărilor accelerate, talentele joacă un rol crucial în succesul organizațiilor. Așteptările angajaților s-au schimbat, iar construirea unui brand de angajator autentic și relevant este acum o necesitate pentru orice organizație. Cum companiile își definesc și promovează valorile și cultura organizațională devine factorul care face diferența între succesul pe termen lung și stagnare.

Pe 1 aprilie 2025, la Hotel JW Marriott din București, vom explora împreună cele mai noi și eficiente strategii din domeniul resurselor umane, în cadrul celei de-a 14-a ediții a Employer Branding Conference. Fiecare sesiune va adresa subiecte de actualitate și provocări majore în crearea unui brand de angajator puternic și sustenabil. Participanții vor avea oportunitatea de a interacționa cu experți, de a învăța prin studii de caz și de a stabili contacte esențiale în industrie.

Vorbitori renumiți vor împărtași cunoștințele și experiențele lor prin prezentări captivante și sesiuni interactive, care vor motiva participanții și vor incuraja un schimb activ de idei. Pe scena conferinței vor fi prezenți: Georgiana Alecu (HR Director Employee Lifecycle, Lidl România), Emily Firth (Co-Founder, TheTruthWorks), Fiona Passantino (Author, Keynote Speaker, AI-Human Trainer, Working Humans), Tanya Cortegaca (Head of Talent Communications, Thales Group), Radu Atanasiu (Associate Dean, Bucharest International School of Management), Anca Decu (People & Culture Director, Up România), Corina Făurescu (Senior HR Manager, Booking Holdings), Andreea Baciu (Chief Culture Officer, UiPath), Cristina Petrescu (Communication & Employer Branding Team Lead, Booking Holdings), Ioana Moldovan (Director General, SanoPass), Dan Moraru (Country Lead, 7card by Wellhub), Gabriela Constantinescu (Head of Human Resources, Libra Internet Bank), Iulia Chapuis (People & Organisation Director, Novo Nordisk Romania), Sergio Gómez Jara (Head of Talent Acquisition & Employer Branding, L’Oréal Romania), Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group), Cristian Vlădoiu (Senior Change Advisor & Prosci Certified Advanced Instructor, Pathos Leadership, Global Affiliate of Prosci US).

INVITAȚI SPECIALI INTERNAȚIONALI

Emily Firth (Co-Founder, TheTruthWorks) consideră că adevărul este cel mai puternic instrument pe care o companie îl are pentru a atrage și reține talente. Acesta ajută la construirea încrederii, care este tot mai redusă în relația angajator-angajat. Având o mulțime de clienți la nivel global, ea știe cum să implice colegii într-un mod sincer. Emily este, de asemenea, fosta șefă premiată de Employer Branding la Booking.com, unde a coordonat strategiile de comunicare pentru atragerea și reținerea talentelor în peste 70 de piețe, sprijinind în același timp inițiativele Women în Tech și DEI.

Fiona Passantino (Author, Keynote Speaker, AI-Human Trainer, Working Humans) ajută oamenii să-și îmbunătățească munca prin integrarea AI, leadership și comunicare, maximizând conexiunea, creativitatea și implicarea. Speaker motivațional și autor premiat al seriei „Comic Books for Executives”, Fiona este expertă în comunicare corporativă și HR, cu o carieră în mari organizații europene. Este o voce emergentă în domeniul AI-Human, susținând evenimente internaționale. Cu un stil plin de umor, Fiona a lansat cartea „AI-Powered Professional” (2025), un ghid practic pentru utilizarea AI în creșterea productivității.

Tanya Cortegaca (Head of Talent Communications, Thales Group) a studiat Managementul International și Franceza la Universitatea Bath din Anglia, absolvind în 2012, în același an în care și-a început cariera la Thales. În ultimii 12 ani în companie, a petrecut 5 dintre ei lucrând la Paris în comunicare internă și managerială, înainte de a se muta înapoi la Londra pentru a se alatură echipei de employer branding. Din 2019 ocupa funcția de Head of Talent Communications pentru grup, lucrând în strânsă colaborare cu echipele de Talent Acquisition.

STUDIU ÎN EXCLUSIVITATE

2025 Benefits: How Employee Expectations Align with Employer Plans

Într-un context în care salariile nu mai cresc în ritmul cu care eram obișnuiți, angajații încep să se uite cu ochi noi la pachetele de beneficii extrasalariale pe care le primesc. Nu au puterea de a fi argumentul principal în funcție de care să accepte o oferta noua de angajare, dar pot contribui masiv la fidelizare și devin un factor motivator din ce în ce mai serios. Nu întotdeaună, însă, lista de dorințe ale angajaților se suprapune peste planurile pe care le au angajatorii cu privire la beneficiile pe care le includ în pachetul extrasalarial. Din studiul realizat în exclusivitate pentru Employer Branding Conference, împreună cu eJobs, aflam ce beneficii își doresc angajații anul acesta, dar și cum vor arăta pachetele gândite de angajatori.

Ediția de primăvară a Employer Branding Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, Up Romania, Booking Holdings, SanoPass by MedLife, 7card by Wellhub, HelpNet și eJobs.

