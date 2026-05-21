Construcția a 6 din cele 8 spitale finanțate din PNRR riscă să se blocheze. La București constructorul și-a retras echipa de pe șantier

Construcția a șase dintre cele opt spitale finanțate din fonduri PNRR, precum și a două centre de pregătire ale Universității de Medicină și Farmacie, „înregistrează întârzieri și costuri suplimentare care depășesc valorile prevăzute inițial” și riscă „încetinirea sau chiar blocarea lucrărilor”, a anunțat joi ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Situația cea mai gravă este la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, unde constructorul a retras personalul de pe șantierul Centrului de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei „Zerlendi” din cauza întârzierilor la plată, potrivit ministrului Sănătății.

Lista celor șase spitale și a celor două centre de pregătire unde există pericol ca lucrările să se blocheze:

Spitalul Județean de Urgenta din Bistrița;

Centrul de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj;

Centrul Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș;

Centrul de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei „Zerlendi” de la Institutul Marius Nasta din Bucureşti;

Departament Sănătatea Mamei și Copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei din Constanţa;

Spitalul Agrippa Ionescu (cunoscut ca Spitalul SRI) din Balotești;

Constructia si dotarea Centrului de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sanatate- UMF „Carol Davila” din București;

Centrul de instruire în vederea dezvoltarii competentelor pentru personalul din sistemul public de sanatate -UMF „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Ministerul Sănătății mai spune că, la nivelul instituției, există „mai multe Hotărâri de Guvern restante privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții esențiale, acte normative care vor fi promovate în regim de urgență pentru a asigura continuitatea finanțării și efectuarea plăților aferente proiectelor aflate în derulare”.

În lipsa unor „măsuri urgente privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării necesare, există riscul încetinirii sau chiar blocării lucrărilor”, spune ministrul Sănătății, Cseke Attila.

8 spitale au „prins” finanțare din PNRR, dintr-o listă inițială de 27 de spitale

În România se construiesc 8 spitale sau corpuri noi de clădire ale unor spitale cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Lista celor 8 spitale:

Spitalul Județean Bistrița – primul corp de clădire a fost inaugurat, urmează inaugurarea corpului 2, unde stadiul construcției este de 92%, iar termenul asumat de constructor este finalul lunii iunie.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou) – stadiu 96%, se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul lunii iunie.

Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Stefan Odobleja” din Craiova (pavilion de medicină operațională, politraumă) – stadiul este 98,5%, se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul lunii iunie.

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu (pavilion nou, bloc chirurgical politraumă) – stadiul este 83%;

Spitalul „Agrippa Ionescu” din Balotești, cunoscut ca Spitalul SRI (modernizarea infrastructurii) – stadiu 75%.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București (centru de diagnostic și tratament al tuberculozei) – stadiul este la 75%;

Institutul de Urgență Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș (construire centru chirurgical cardiovascular) – stadiul construcției este în prezent de 65%;

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța (construire corp nou, departament sănătatea mamei și copilului). Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat deja că, în acest caz, investiția din PNRR „nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea Programului Sănătate din PNRR” și se caută o altă variantă de finanțare din fonduri europene.

9 spitale începute din PNRR continuă cu finanțare din alt program

Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, în toamna trecută, un memorandum de transfer al celor nouă spitale în noul program de finanțare.

Cele nouă spitale sau corpuri de spital sunt:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

Centru de Politraumǎ la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea – construire și dotare corp nou de clădire;

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul Județean de Urgență Vaslui – construire secții noi;

Spitalul Județean de Urgență Bacău – finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal și integrarea în ansamblul medical al spitalului.

În februarie 2023, Guvernul aproba o listă de 27 de spitale ce urmau să primească finanțare din PNRR fie pentru a fi reconstruite în întregime, fie pentru corpuri noi de clădire sau reabilitarea unor spitale sau corpuri de spital deja existente.

O parte dintre aceste spitale au ratat însă finanțarea din PNRR și nu au „încăput” nici pe lista proiectelor finanțate din Programul Sănătate 2021–2027.