Pe Consultantu Cristi l-am văzut prima dată la începutul anului, la un eveniment mare dedicat specialiștilor în resurse umane. Nu mică mi-a fost mirarea să observ că până și cele mai serioase chipuri din sală și-au ridicat privirea din telefoane, au lăsat e-mailurile deoparte și au început să râdă. S-a râs cum n-am mai văzut vreodată la un eveniment din industria de HR. Sigur, nu chiar ca la un spectacol de stand-up, unde Cristi Popesco face oamenii să râdă de 16 ani. Dar suficient cât să mă întreb cine este, de fapt, acest consultant care a reușit să transforme experiențele, frustrările și absurditățile vieții de corporatist într-un spectacol de comedie.

Cum a devenit Cristi consultant

„Angajat sau angajator? Nu contează, Consultantu Cristi are sfaturi pentru toată lumea”. Cam așa arăta descrierea primului show corporate cu care Consultantu Cristi a ieșit în lume, în septembrie 2025. Spectacolul a venit după aproape un an de muncă la conturarea acestui nou personaj de către Cristi Popesco, dusă în paralel cu show‑urile din țară, dar și cu filmările pentru ComedyBox, serviciul românesc de streaming și producții de comedie.

Consultantu Cristi face show‑uri corporate de comedie, iar personajul pe care azi îl cheamă companiile să‑i distreze pe angajați nu a apărut din senin. Spune că a muncit mult pentru apariția lui, la fel cum o face un antreprenor cu brandul său sau un specialist care își construiește tot arsenalul de promovare. La el, acest lucru s‑a rezumat la postări cu un conținut targetat, filmulețe scurte, meme‑uri, reply‑uri în comentarii pe LinkedIn sau menționarea unor companii. „Și de asta a și decolat bine Consultantu Cristi, căci am tot pus content și n‑a apărut din senin. Cumva a fost pe umerii lui Cristi Popesco, că e aceeași față”.

Primul test în fața publicului a venit în septembrie 2025, când Cristi Popesco a pus în vânzare biletele pentru spectacolul dedicat corporatiștilor. Și, ca să se asigure că glumele vor ajunge exact la cei care le pot înțelege cel mai bine, a venit cu o ofertă mai puțin obișnuită: reducere de 50% pentru spectatorii care se prezentau cu badge‑ul de access de la job.

„Am făcut asta ca să mă asigur că vin oameni care înțeleg că sunt glume cu corporatiști, nu caută stand‑up normal”, a povestit el.

De atunci și până azi, Consultantu Cristi a mers deja cu acest tip de show în mai multe orașe din țară: Timișoara, Cluj, Brașov și Constanța. Însă conținutul și interpretarea s‑au ajustat și îmbunătățit mereu, căci totul este „un fișier viu”, după cum spune chiar el. „Show‑ul, atât durata, cât și conținutul, îl ajustez în funcție de public, industrie, ocazie. Reacția e foarte bună pentru că glumele sunt despre ei, se regăsesc în totalitate.”

Pe lângă show‑urile cu public plătitor, despre care menționează că sunt sold out repede, Consultantu Cristi mai e chemat și la show‑uri corporate pe care companiile le organizează special pentru angajații lor.

„Am colaborat cu multe industrii (legal, utilități, inginerie, construcții, banking, telecom, FMCG, IT, medical și tot felul de conferințe din zona de business). N‑aș spune că ajung la un public mai vast cu Consultantu Cristi pentru că vorbim de o nișă totuși, dar s‑a produs un fenomen interesant, sunt mulți oameni care mă descoperă la stand‑up prin prisma lui Consultantu Cristi. Am avut mulți oameni care au venit prima oară la un club de comedie să vadă show‑ul meu pentru corporatiști”.

Spectacolele lui au și un element pe care angajații din multinaționale îl cunosc prea bine, și anume prezentările PowerPoint. Formatul îi permite să combine glumele rostite cu cele vizuale, într‑un limbaj familiar publicului corporate.

„Fiind și PowerPoint‑ul, oamenii văd și glumele scrise și mă aud și pe mine. Chiar a mers foarte bine totul (…) Am făcut și un show în engleză și am în plan să internaționalizez formatul ăsta, dar încă testez apele pentru că totul se învârte în jurul conținutului. Tot în dezvoltare este și partea de asocieri cu branduri corporate care doresc să comunice către această audiență de nișă pe care o cresc”.

Mare parte din public îl știa însă pe Cristi Popesco, fie de la stand‑up, fie din online, de la roast‑uri și spectacolele publicate pe YouTube și până la formatele publicate pe ComedyBox.

Cine e Cristi când nu e consultant

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