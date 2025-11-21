Consulul României la Bonn a fost rechemat în țară. Hotnews a scris în vară despre blocajul serviciilor consulare din orașul german / A fost retras și consulul României la Cape Town, Andrei Zaharescu

Șeful consulatului de la Bonn a fost rechemat de la post după doi ani de mandat, potrivit unei hotărâri de guvern de joi. În vară, HotNews a scris despre nemulțumirile românilor din vestul Germaniei, care se plângeau de blocajul serviciilor acestei instituții.

Guvernul a rechemat de la post trei consuli generali, potrivit unei hotărâri adoptate joi.

„Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:

Nicolae Zaharescu- consul general, Consulatul General al României la Cape Town

Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro

Dan Moraru- consul general, Consulatul General al României la Bonn”, precizează hotărârea de guvern.

Dan Moraru, în stânga. Foto: Facebook

HotNews a scris în luna iulie a acestui an că accesul la serviciile consulare de bază la Bonn a devenit în ultimele luni de la greu la imposibil.

Românii din vestul Germaniei s-au plâns că se confruntă cu dificultăți majore sau chiar cu imposibilitatea de a-și reînnoi documentele necesare și au acuzat funcționarea defectuoasă a consulatului României de la Bonn.

În apelurile lansate direct către Ministerul Afacerilor Externe și către președintele Nicușor Dan, Uniunea Asociațiilor Române din Germania l-a criticat în mod explicit pe consulul general Dan Moraru și a avertizat că „activitatea acestei instituții esențiale pentru românii din regiune este într-un punct critic, cu risc real de paralizare”.

„În cadrul consulatului la telefon nu răspunde nimeni, iar e-mailurile rămân fără reacție. Dacă mergi personal, nu poti nici măcar intra fara programare. Iar MAE ridică din umeri și te redirecționează către consulat. Un cerc vicios fără soluții, de tipul «nu ne interesează, descurcați-vă singuri»”, a declarat o româncă pentru HotNews.

Pe fondul blocajului la Bonn au apărut intermediari care vând programări obținute pe platforma e-Consulat, pentru serviciile altfel gratuite.

Într-un răspuns oferit HotNews, Ministerul Afacerilor Externe a spus că situația de la Consulatul General al României la Bonn este „atent monitorizată” și a promis mai multe măsuri.

Dan Moraru fusese numit consul general la Bonn în august 2023.

Andrei Zaharescu, rechemat de la post după 12 ani

Prin hotărârea de guvern de joi a fost rechemat și consulul general de la Cape Town, Andrei Zaharescu.

Libertatea a scris recent că fostul jurnalist Andrei Zaharescu, numit politic pe postul de consul general la Cape Town, în Africa de Sud, în timpul Guvernului Ponta, înregistrează un record în depășirea mandatului, fiind plecat în misiune de 12 ani.

Înainte de a fi numit consul general, fără să aibă experiență pentru acest post, Zaharescu a fost purtător de cuvânt al guvernului și jurnalist la Antena 1.