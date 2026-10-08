Consumatorii vor da calificative furnizorilor de electricitate și gaze, sub forma culorilor din semafor. Sunt șase variante

Consumatorii de energie putea compara furnizorii de energie nu doar în funcție de preț, ci și în funcție de comportamentul companiilor, care va fi clasificat prin culorile verde, galben și roșu. Prevederea apare într-un ordin aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) privind procedura prin care furnizorii de electricitate și gaze vor soluționa plângerile clienților finali.

Principala noutate este introducerea unui Indice de Gestionare a Plângerilor (IGP), pe baza căruia furnizorii vor fi clasificați de către consumatori în funcție de modul în care gestionează relația cu clienții.

Astfel, fiecare furnizor va primi un indice, raportat la numărul total al clienților săi, în funcție de:

numărul de plângeri primite de ANRE de la clienții finali;

numărul de plângeri întemeiate adresate furnizorului;

numărul de plângeri întemeiate nerezolvate de furnizor în termenul legal.

Furnizorii vor raporta trimestrial către ANRE numărul plângerilor primite și vor publica pe site-urile proprii valorile acestor indici.

„Verde” – rezultate foarte bune; „roșu” – rezultate foarte slabe

În funcție de valoarea IGP, fiecărui furnizor i se atribuie o culoare:

sub 50 – roșu (rezultate foarte slabe);

între 50 și 60 – roșu deschis (rezultate slabe);

între 60 și 70 – galben (rezultate medii);

între 70 și 80 – galben deschis (rezultate satisfăcătoare);

între 80 și 90 – verde deschis (rezultate bune);

peste 90 – verde (rezultate foarte bune).

Culorile vor fi afișate în comparatoarele puse gratuit la dispoziție consumatorilor de către ANRE: „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice” și „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”.

Până la dezvoltarea acestor funcționalități, ANRE va publica valorile IGP pentru fiecare furnizor pe pagina proprie de internet.

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente. Prețul contează, dar contează la fel de mult ce se întâmplă după ce ai devenit client: cât de repede ți se răspunde și dacă problema ta chiar se rezolvă”, spune George Niculescu, președintele ANRE, citat într-un comunicat al instituției.

„Nu le cerem furnizorilor să promită că își tratează bine clienții, ci măsurăm dacă o fac și arătăm rezultatul public. Nu este o sancțiune, este transparență: furnizorii care își respectă clienții trebuie să poată fi diferențiați de cei care nu o fac”, a continuat el.

ANRE mai spune că măsura este în linie cu Pachetul privind energia pentru cetățeni (Citizens Energy Package), prezentat de Comisia Europeană în martie 2026.

„Pachetul urmărește mai multă transparență, oferte mai ușor de comparat și întărirea încrederii consumatorilor, inclusiv prin gestionarea eficientă a plângerilor de către furnizori. În acest context, clasificarea prin IGP oferă consumatorilor un criteriu suplimentar, pe lângă preț, atunci când își aleg furnizorul”, explică reprezentanții autorității.

În România există circa 9,1 milioane de consumatori de electricitate și 4,8 milioane de consumatori de gaze naturale.