Contestațiile avocatei din AUR împotriva unor judecători CCR. Cum e contrazisă Curtea de Apel București de propriile date. Zeci de dosare similare au primit termen și după două luni

Toate cele trei solicitări făcute de avocata Silvia Uscov, care a contestat numirile a doi judecători CCR și decizia premierului de constituire a unei comisii pentru revizuirea legislației în justiție, au fost făcute la Curtea de Apel București în 30 și 31 decembrie și au primit termen de judecare 5 ianuarie. Instanța a explicat că astfel de termene scurte a stabilit în toate procesele similare. Datele analizate de HotNews arată altceva – 28 din cele 38 de dosare din decembrie privind suspendarea unor acte administrative au primit termen de peste 3 săptămâni.

Datele publice de pe portalul Curții de Apel București arată că, în decembrie, sesizările avocatei Silvia Uscov au beneficiat de cele mai scurte termene de judecată.

A mai existat un singur dosar înregistrat și apoi soluționat după 6 zile de Curtea de Apel București. E cel în care instanța a admis cererea sindicatului salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), de suspendare a reorganizării instituției.

Excepțiile și recordul de așteptare

Curtea de Apel București – condusă de Liana Arsenie – a reacționat duminică după ce HotNews și G4Media au scris că avocata Silvia Uscov, membră AUR, a primit termene foarte scurte la Curtea de Apel București în dosarele în care solicită instanței suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, respectiv a deciziei Guvernului privind constituirea comitetului de reformă a legilor justiției: „Fixarea unor termene scurte de judecată nu a reprezentat o opţiune discreţionară, ci o obligaţie legală, impusă de natura cauzelor şi de termenele imperative stabilite de lege”.

În informarea publică transmisă duminică de Curtea de Apel București sunt indicate mai multe categorii de dosare pentru care legea impune termene scurte de judecată, fiind considerate cauze urgente. Una dintre ele vizează cererilor de suspendare a executării actelor administrative, „cereri care se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu termene apropiate, stabilite în considerarea efectelor imediate ale actului administrativ contestat”.

Curtea de Apel București dă ca exemplu 7 dosare pentru care instanța a stabilit termene cuprinse între 5 și 10 zile. Dintre acestea, trei sunt sesizările avocatei Silvia Uscov.

Dosarul indicat de Curtea de Apel ca fiind cel care a primit cel mai scurt termen, de două zile, în realitate a primit termen la 45 de zile de la înregistrare. Este vorba despre sesizarea unei societăți care a contestat un act administrativ emis de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Înregistrat pe rolul Curții în 22 decembrie, dosarul a primit un prim termen de judecată pe 5 februarie 2026. Societatea a formulat o cerere instanței pentru un termen mai scurt.

Abia această solicitare a fost judecată la două zile distanță de la inregistrarea dosarului, termenul pentru suspendarea actului administrativ fiind stabilit pentru 14 ianuarie.

Datele centralizate de HotNews de pe portalul instanței arată că în luna decembrie la Curtea de Apel București au fost înregistrate 38 de dosare în care se cerea suspendarea/executarea unor acte administrative, la fel ca în cazul contestațiilor făcute de avocata Uscov. Dintre cele 38 de dosare, 34 au termene mai mari de două săptămâni. 28 din cele 34 au primit termene de peste 20 de zile, 30, 40 sau chiar de peste 50 de zile.

Recordul de așteptare a unui termen îi aparține Federației Române de Gimnastică Ritmică, care pentru cererea de suspendare a unui act administrativ emis de Agenția Națională de Sport a primit un prim termen de judecată după 62 de zile de la înregistrarea dosarului.

Un dosar de suspendare a unui act administrativ soluționat rapid de Curtea de Apel București a vizat una dintre reformele Guvernului Bolojan – reorganizarea ANCOM. Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a înregistrat cererea la CAB în 24 decembrie, iar șase zile mai târziu instanța a soluționat-o. Curtea de Apel a admis solicitarea și a suspendat actele prin care ANCOM se reorganiza de la 1 ianuarie 2026, până la o decizie pe fond.

Exceptând dosarul salariaților de la ANCOM, o singură cerere de suspendare a unui act administrativ înregistrată în luna decembrie a mai fost soluționată. Este vorba de cazul unui bărbat din Giurgiu care a cerut suspendarea unui act emis de Direcția de Finanțe. Toate celelalte dosare înregistrate în luna decembrie la Curtea de Apel București au termene în așteptare.

Cronologia sesizărilor de suspendare a unor acte administrative

HotNews prezintă situația celor 38 de dosare înregistrate în luna decembrie la Curtea de Apel București, după cereri de suspendare a executării unor acte administrativ. Dosarele vizează sesizări aflate în stadiul de fond. Termenele târzii sunt întâlnite, însă, și în cazul dosarelor aflate în recurs. De asemenea, sunt dosare înregistrate în luna noiembrie, cu același obiect de activitate, care au primit termene de judecată abia în luna ianuarie.

31 decembrie

Dosarul în care avocata Silvia Uscov a solicitat suspendarea deciziei premirului privind constituirea comitetului de reformă privind legile justiției: a primit termen 5 ianuarie

Dosarul în care avocata Silvia Uscov a solicitat suspendarea deciziei privind numirea lui Mihai Busuioc judecător la Curtea constituțională: a primit termen 5 ianuarie

O societatea solicită suspendarea unui act emis de guvern: a primit termen 5 februarie

Un bărbat cere suspendarea unui act al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc: a primit termen 13 ianuarie

30 decembrie

Dosarul în care avocata Silvia Uscov a solicitat suspendarea deciziei privind numirea lui Dacian Dragoș judecător la Curtea constituțională – a primit termen 5 ianuarie

Compania de Apă Someș cere suspendarea unui act emis de Ministerul Investițiilor – nu a primit încă termen

29 decembrie

O societate de transport solicită suspendarea unor acte administrative emise de Ministerul Economiei, Direcția de apărare – a primit termen 3 februarie

O societate din domeniul energie solicită suspendarea unui act administrativ emis de Ministerul Energiei – a primit termen 5 februarie

O femeie solicită suspendarea unui acte administrative emise ANOFM – a primit termen 21 ianuarie

O femeie solicită suspendarea unui acte administrative emise ANOFM – termen 21 ianuarie

28 decembrie

Un bărbat solicită suspendarea unui act emis de Agenția Națională de Integritate – a primit termen 28 ianuarie

24 decembrie

Coaliția pentru apărarea statului de drept, condusă de avocata Elena Radu, a solicitat suspendarea deciziei premierului Ilie Bolojan privind constituirea comitetului de reformă privind legile justiției – a primit termen 8 ianuarie

Sindicatul salariaților ANCOM cere suspendarea deciziei privind reorganizarea instituției. Cererea primește un termen scurt, de 5 zile, iar în a șasea zi, pe 30 decembrie, este admisă.

23 decembrie

Trei persoane cer, separat, suspendarea unor acte administrative emise ANOFM – termene 13 ianuarie pentru două dintre ele și 16 ianuarie pentru o alta

22 decembrie

Trei firme dau în judecată Oficiul pentru Jocurile de Noroc – termene 19 ianuarie, 28 ianuarie și 5 februarie



Alte două persoane fizice contestă acte ale ANOFM și primesc termen 22, respectiv 28 ianuarie

O firmă solicită suspendarea unui act emis de Oficiul pentru Jocurile de Noroc – termen 12 ianuarie

19 decembrie

O firmă solicită suspendarea unui act emis de Ministerul Mediului – termen 16 ianuarie

Agenția Națională de Cadastru cere suspendarea unui act emis de Colegiul Geodezilor- termen 12 ianuarie

18 decembrie

O firmă cere suspendarea unui act emis de Agenția Fondului pentru mediu – termen 8 ianuarie

17 decembrie

O firmă cere suspendarea unui act emis de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – termen 8 ianuarie

15 decembrie

O firmă cere suspendarea unui act emis de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetic – termen 21 ianuarie

O societate solicită suspendarea unui act emis de Ministerul Investițiilor Europene – termen 14 ianuarie

12 decembrie

Trei societăți cer suspendarea unui act emis de ANRE – termen 20 ianuarie

Federația Română de Gimnastică Ritmică solicită suspendarea unui act emis de Agenția Națională de Spor – termen 11 februarie (62 de zile)

10 decembrie

O societate solicită suspendarea unui act emis de ANAF – termen 16 ianuarie

Consiliul Județean Vrancea solicită suspendarea unui act emis de Ministerul Educației – termen 22 ianuarie (42 de zile)

9 decembrie

O societate solicită suspendarea unui act emis de ANAF – termen 4 februarie

O firmă cere suspendarea unui act emis de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – termen 12 ianuarie

Un bărbat cere suspendarea unui act emis de Direcția de Finanțe Giurgiu – solicitare soluționată prin admitere pe 18 decembrie

8 decembrie

O firmă cere suspendarea unui act emis de Ministerul Investițiilor – termen 14 ianuarie

5 decembrie

O societate solicită suspendarea unui act emis de Ministerul Investițiilor Europene – termen 15 decembrie

2 decembrie

O firmă solicită suspendarea unui act emis ANPC – termen pe 18 decembrie, când cererea este respinsă

O societate solicită suspendarea unui act emis de Ministerul Finanțelor – termen 27 ianuarie (peste 56 de zile)