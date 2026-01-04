Curtea de Apel București explică cum a stabilit termenele în cazul contestării unor judecători de la CCR, în plin blocaj pe pensiile magistraților

Nu a fost vorba de „o opţiune discreţionară, ci de o obligaţie legală”, a transmis Curtea de Apel București după ce instanța a stabilit termene scurte la demersul unei avocate, care a constestat numirile a doi judecători de la Curtea Constituțională.

Reacția a venit după ce duminică dimineață HotNews a scris că avocata Silvia Uscov, membră AUR, a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție.

Solicitările prin care avocata Silvia Uscov contestă numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc au fost înregistrate pe 30, respectiv 31 decembrie la Curtea de Apel București. Ambele dosare au primit termene scurte – 5 ianuarie.

Curtea de Apel București a venit duminică seară cu un comunicat de presă în care face „precizări privind ritmul de soluţionare şi caracterul de urgenţă al unor cauze”.

În comunicat dă exemple de articole aplicabile și de dosare care au primit în această perioadă termene între una și zece zile.

„În acest context, fixarea unor termene scurte de judecată nu a reprezentat o opţiune discreţionară, ci o obligaţie legală, impusă de natura cauzelor şi de termenele imperative stabilite de lege”, spune CAB, adăugând că în perioada 5-9 ianuarie 2026 au fost acordate termene pentru 7 astfel de dosare apreciate ca urgente.

„Subliniem că judecătorii sunt independenţi şi îşi exercită atribuţiile exclusiv în temeiul legii, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale şi a normelor procedurale aplicabile fiecărei categorii de cauze”, a adăugat Curtea de Apel București.

Noile evoluții vin în condițiile în care CCR este așteptată în 16 ianuarie să pronunțe o decizie privind pensiile magistraților, după ce cei patru judecători numiți la propunerea PSD au boicotat ultimele ședințe ale Curții și au blocat proiectul Guvernului Bolojan care reduce pensiile magistraților și scade vârsta de pensionare.

Curtea de Apel București a fost efectiv zguduită de dezvăluirile Recorder și mai apoi de conferința „extraordinară”, unde o judecătoare a spus că tot ce apare în documentar este adevărat.