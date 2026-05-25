Continuă problemele pentru Google. Comisia Europeană pregătește o amendă de sute de milioane de euro

Imagine ilustrativă cu motorul de căutare de la Google.

Uniunea Europeană intenționează să amendeze Google, deținută de Alphabet, cu o sumă de sute de milioane de euro, ca parte a unei investigații antitrust, a relatat luni ziarul german Handelsblatt, citând surse din Comisie, potrivit Reuters.

Decizia este aproape finalizată și este de așteptat să fie anunțată înaintea vancaței de vară, conform publicației germane, care o descrie drept cea mai mare sancțiune impusă de UE pentru încălcarea Legii privind piețele digitale (DMA). Actul normativ este menit să limiteze puterea marilor companii din sectorul tehnologiei.

Investigația, care a fost lansată oficial în martie 2025, vine pe fondul îngrijorărilor că Google își favorizează propriile servicii în rezultatele căutărilor. Autoritățile încearcă să se asigure că platforma deținută de Alphabet, cel mai popular motor de căutare pe internet din lume, respectă reglementările locale.

Comisia este mai interesată să asigure conformitatea decât să impună sancțiuni, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier într-o declarație trimisă prin e-mail.

„Chiar și cu negocierile noastre privind soluțiile viitoare, nu vom ezita să trecem la următorii pași cât mai curând posibil”, a adăugat el.

Reacția companiei

Google a criticat impactul regulilor UE asupra motorului său de căutare și susține că este dornic să rezolve cazul.

„Modificările pe care le-am făcut deja la Căutare în cadrul DMA reprezintă cea mai mare retrogradare din istoria produsului, creând o experiență de mâna a doua pentru europeni, în beneficiul câtorva reclamanți egoiști”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Comisia Europeană anunța în această lună că a acordat Google mai mult timp pentru a răspunde îngrijorărilor, după o propunere anterioară a companiei care a fost considerată insuficientă.

Practicile companiei au făcut obiectul mai multor investigații și proceduri judiciare în UE, Marea Britanie și Statele Unite, scria AFP în 7 mai, într-un articol în care relata că Google se confruntă cu un nou proces în Regatul Unit, în care este acuzată de abuz de poziție dominantă în publicitatea online și sunt solicitate despăgubiri în valoare de până la 3 miliarde de lire sterline (3,5 miliarde de euro).

