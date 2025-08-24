Continuă protestele împotriva migranților în Marea Britanie / Guvernul laburist a prezentat planul de reformă pentru sistemul de azil

Manifestațiile împotriva migranților au continuat în Marea Britanie și duminică, în zona hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil, la o zi după ce poliția s-a văzut nevoită să intervină pentru a-i separa pe demonstranți și contraprotestatari în mai multe orașe, pe fondul tensiunilor referitoare la politicile privind imigrația, relatează Reuters.

Cu imigranția descrisă de sondaje drept principala preocupare a publicului, guvernul laburist al lui Keir Starmer a fost presat să își respecte angajamentul de a opri practica de utilizare hotelurilor pentru găzduirea solicitanților de azil. Folosirea hotelurilor în acest scop costă miliarde de lire sterline pe an.

Val de proteste

În ultimele săptămâni, în Marea Britanie au avut loc constant proteste în zona hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil, alimentate parțial de îngrijorările legate de siguranța publică pe care le-a stârnit cazul migrantului cazat într-un hotel la est de Londra care a fost acuzat de agresiune sexuală.

Duminică au avut loc demonstrații în mai multe zone din țară, inclusiv în orașul Epping, la est de Londra, în Bristol și în Birmingham.

O hotărâre judecătorească de marți a dispus îndepărtarea solicitanților de azil dintr-un hotel din Epping, care a devenit un epicentru pentru protestele anti-imigrație. Guvernul intenționează să facă apel împotriva deciziei.

Duminică, protestatarii s-au adunat din nou acolo, fluturând drapelul britanic și ținând pancarte pe care scria „Epping spune nu” și „Opriți bărcile”.

Sâmbătă, protestatarii anti-imigrație s-au adunat la mitinguri mici în orașe din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Datele oficiale de joi au arătat că solicitările de azil au atins un nivel record, în hoteluri fiind cazați mai mulți migranți decât anul trecut.

Nigel Farage, liderul partidului populist Reform UK, care a ocupat primul loc ca intenție de vot în sondajele recente, a anunțat planuri pentru deportarea în masă a migranților care au venit din Europa continentală cu ambarcațiuni mici, în cazul în care formațiunea sa va forma următorul guvern.

Într-un interviu acordat ediției de sâmbătă a publicației The Times, Farage a declarat că își dorește retragerea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și semnarea unor acorduri cu Afganistan, Eritreea și alte țări de origine, pentru repatrierea migranților ilegali.

Planuri de reformă pentru sistemul de azil

Duminică, guvernul laburist a spus că va reforma procesul de apel în cazul sistemului de azil, astfel încât să accelereze deciziile, să reducă numărul de cazuri restante și să elimine treptat utilizarea hotelurilor în găzduirea solicitanților de azil.

Conform planurilor, va fi creat un organism independent de judecători pentru a gestiona apelurile în cazul solicitărilor de azil, precum și pentru a reduce numărul de 106.000 de cazuri restante – printre care 51.000 de apeluri cu timpi medii de așteptare care depășesc un an.

Ministrul britanic al afacerilor interne, Yvette Cooper, a declarat că schimbările fac parte din eforturile de a „restabili controlul și ordinea” într-un sistem despre care susține că era într-un haos complet” când au venit laburiștii la putere anul trecut.

„Nu putem continua cu aceste întârzieri complet inacceptabile”, a conchis Cooper.