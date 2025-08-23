Nigel Farage îl citează pe Trump când promite deportări în masă din Marea Britanie: „Putem să fim prietenoși sau foarte duri”

Fostul susținător al Brexitului Nigel Farage a prezentat sâmbătă planuri pentru „deportări în masă” ale migranților care au traversat Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici, în cazul în care partidul său, Reform UK, va forma viitorul guvern al Marii Britanii, notează Reuters.

Într-un interviu acordat ediției de sâmbătă a publicației The Times, Farage a declarat că ar retrage Marea Britanie din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și ar semna acorduri cu Afganistan, Eritreea și alte principale țări de origine, pentru repatrierea migranților ilegali.

„Putem să fim prietenoși cu oameni, putem să fim prietenoși cu alte țări sau putem să fim foarte duri cu alte țări… Adică Trump a demonstrat asta destul de clar”, a spus Farage.

Întrebat dacă este îngrijorat că solicitanții de azil ar putea fi uciși sau torturați dacă ar fi trimiși în țări cu probleme grave privind respectarea drepturilor omului, Farage a răspuns că este mai preocupat de amenințarea pe care, în opinia lui, solicitanții de azil o reprezintă pentru britanici.

„Nu pot să fiu responsabil pentru regimurile despotice din întreaga lume. Dar pot să fiu responsabil pentru siguranța femeilor și fetelor de pe străzile noastre”, a spus el.

În ultimele săptămâni, în Marea Britanie au avut loc proteste de mică amploare în fața hotelurilor unde sunt cazați solicitanți de azil, alimentate parțial de temeri legate de siguranța publică, după ce unii migranți au fost acuzați de agresiuni sexuale.

Anul trecut, 37.000 de persoane – majoritatea din Afganistan, Siria, Iran, Vietnam și Eritreea – au ajuns în Marea Britanie din Franța, traversând Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici. Numărul a crescut cu un sfert față de 2023 și a reprezentat 9% din migrația netă.

Solicitanții de azil ar urma să fie ținuți în baze aeriene înainte de deportare

Aproximativ două treimi dintre persoanele care ajung cu ambarcațiuni mici și solicită azil au succes, iar doar 3% au fost deportate, potrivit unor date analizate de Universitatea din Oxford.

Farage a declarat pentru The Times că ar pune capăt dreptului de a cere azil sau de a contesta deportarea pentru cei care sosesc cu ambarcațiuni mici, prin înlocuirea legislației actuale privind drepturile omului și prin retragerea Marii Britanii din tratatele internaționale privind refugiații, invocând o „urgență națională”.

„Scopul acestei legislații este deportarea în masă”, a spus Farage, adăugând că o „criză majoră” provocată de solicitanții de azil alimentează furia publică.

The Times notează că Farage vrea să creeze centre de detenție pentru 24.000 de migranți pe baze aeriene, cu un cost estimat la 2,5 miliarde de lire sterline (3,4 miliarde de dolari), și să opereze cinci zboruri de deportare pe zi, astfel încât numărul total al deportaților să ajungă la sute de mii.

Dacă acest plan ar eșua, solicitanții de azil ar putea fi trimiși pe Insula Ascension, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud, pentru a transmite un mesaj simbolic, a mai spus Farage.