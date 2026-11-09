Continuarea unui film premiat cu Oscar în 2024 a doborât un record de încasări ce data de la începutul secolului

Cu doi ani în urmă, filmul japonez „Godzilla Minus One” lua fața unor lungmetraje precum „Guardians of the Galaxy Vol. 3” și „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” pentru a-și adjudeca Premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale, deși a beneficiat doar de o fracțiune din bugetele titlurilor „blockbuster” de la Hollywood. „Gozdilla Minus Zero”, continuarea sa, a stabilit acum un record de încasări la box office-ul nord american.

Cu povestea „plasată în 1949, când familia Shikishima se confruntă cu o nouă catastrofă, la doi ani după ce a supraviețuit încercării cumplite provocate de legendarul monstru”, potrivit descrierii succinte de pe IMDb, „Minus Zero” a obținut în weekendul de debut încasări de 31,6 milioane de dolari în America de Nord, piața de referință a Hollywood.

Variety notează că debutul este unul răsunător pe piața nord-americană pentru o producție epică într-o limbă străină și că încasările obținute marchează cel mai mare debut din istoria Americii de Nord pentru un film străin cu actori reali.

Recordul era deținut până acum de „Hero”, producția chinezească din 2002 inspirată din artele marțiale. Filmul respectiv obținuse încasări de 17,8 milioane de dolari în weekendul său de debut.

„«Godzilla» este o lovitură”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul publicației de specialitate FranchiseRe, dedicată box office-ului. „Atât cronicile criticilor, cât și evaluările publicului sunt din nou excepționale. Debutul din acest weekend duce producția japoneză la un nou nivel”, a subliniat el.

Filmul „Godzilla Minus Zero” a impresionat atât criticii, cât și spectatorii

După cum a menționat și Gross, noul lungmetraj „Godzilla Minus Zero” i-a impresionat pe criticii de film, având o rată a aprobării din partea acestora de 90% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Rezultatul este unul mai mult decât solid pentru o franciză de cinema care acum a ajuns la filmul cu numărul 39.

Aproape toate filmele „Godzilla” realizate vreodată au fost produse de studioul japonez Toho, iar „Minus One” este al șaselea titlu din așa-zisă eră Reiwa, care a debutat cu filmul „Shin Godzilla” din 2016.

În ceea ce privește publicul larg, „Godzilla Minus Zero” a obținut calificativul „A” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea spectatorilor din sălile de cinema din America de Nord, în timp ce pe IMDb are nota 8 / 10.

Un film pentru ecranele mari ale sălilor de cinema

„Minus Zero” este totodată prima producție japoneză filmată vreodată special pentru formatul Imax, iar ecranele mai mari și mai luminoase au contribuit cu o sumă impresionantă de 12,7 milioane de dolari din totalul încasărilor pe piața de referință a Hollywood.

În plus, formatele de proiecție Premium (PLF), inclusiv Dolby, au adus 74% din totalul încasărilor. Spre comparație „Odiseea” lui Christopher Nolan a obținut 53% din încasările weekendului de debut din proiecțiile în formate PLF.

„Această lansare istorică este rezultatul unei campanii atent concepute de Gkids și Toho, care a pus accentul pe intensitatea experienței cinematografice, pe care publicul nu trebuie să o rateze”, a declarat Chance Huskey, vicepreședinte al Gkids, compania care a distribuit filmul în Statele Unite.

„Godzilla Minus Zero” aduce astfel la un nou nivel succesul predecesorulului său, „Minus One” lansat în 2023. Filmul respectiv a înregistrat un debut de 11,4 milioane de dolari în America de Nord și a ajuns la încasări totale de 113 milioane de dolari la nivel mondial.

Echipa de producători a filmului „Godzilla Minus One” cu statuetele Oscar câștigate în 2024, FOTO: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Japonezii fac filmele „Godzilla” la o fracțiune din costurile Hollywood

La gala Premiilor Oscar din anul următor „Minus One” a fost premiat cu statueta pentru cele mai bune efecte vizuale, categorie la care a concurat cu superproducția Marvel „Guardians of the Galaxy Vol. 3”, filmul „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” al lui Tom Cruise, epopeea istorică „Napoleon” a legendarului regizor Ridley Scott și „The Creator”, un alt film S.F. distribuit de 20th Century Studios.

Succesul de la Oscaruri a fost o lovitură cu atât mai mare pentru japonezii de la studioul Toho întrucât ei au produs „Minus One” cu un buget de doar 10 milioane de dolari, aproape neglijabil după standardele Hollywood.

Spre comparație, „Guardians of the Galaxy Vol. 3” a beneficiat de un buget de producție de 250 de milioane de dolari, „Dead Reckoning Part One” de 220 milioane de dolari, în timp ce în cazul filmului lui Ridley Scott lucrurile sunt mai puțin clare, sursele din industria cinematografică estimând bugetul acestuia la 120-200 de milioane de dolari. Chiar și „The Creator”, filmul mai puțin cunoscut de pe listă, a beneficiat de un buget de 80 de milioane de dolari.

Noul film „Godzilla Minus Zero”, care a avut premiera în cinematografele din România concomitent cu cea din America de Nord și alte piețe internaționale, a beneficiat de un buget de producție estimat la 13-18 milioane de dolari.

La încasările din America de Nord s-au adăugat vânzări de bilete de 31,4 milioane de dolari în restul lumii, pentru un total global de 63 de milioane de dolari în weekendul de debut.

Filmul precedent din 2023 poate fi văzut în prezent în streaming pe Netflix, la fel ca alte câteva lungmetraje ale francizei „Godzilla”. De asemenea, majoritatea acestora pot fi închiriate contracost în formatat digital pe platforma Amazon Prime Video.