Contracandidatul lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău are o singură concluzie după ce a pierdut la scor

Candidatul AUR la șefia Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Alin Avramescu, a declarat duminică seara, după numărarea tuturor din secțiile de votare, că prezența scăzută pune sub semnul întrebării legitimitatea celui care se află în funcția de președinte al CJ indiferent de numele acestuia.

Candidatul AUR a transmis buzoienilor mulțumiri pentru faptul că au votat și că formațiunea politică pe care o reprezintă este singura opoziție față de Partidul Social Democrat (PSD).

„Vreau să mulțumesc tuturor buzoienilor care au ieșit la vot și și-au exprimat opțiunea lor. Venim după o lună de campanie dificilă dar rezultatul ne arată un lucru pe care probabil mulți îl vor trece cu vederea, AUR este singura opoziție reală la PSD în județul Buzău, este singurul partid de care PSD-ului îi este teamă în județul nostru”, a afirmat Ștefăniță Avramescu.

Acesta a punctat faptul că prezența la vot a fost una mică și nu conferă legitimitate celui care va ocupa viitoarea funcție de președinte al CJ Buzău.

„Astăzi din păcate prezența a fost mult sub așteptări, este și o consecință a modului în care s-a făcut politică până acum. Prezența scăzută pune sub semnul întrebării inclusiv legitimitatea celui care se află în funcția de președinte al CJ indiferent de numele acestuia”, a subliniat Ștefăniță Avramescu, potrivit Agerpres.

„Nu poți cu o prezență sub 90.000 de persoane să spui că acea persoană are legitimitatea de a conduce județul. O prezență scăzută cu o mașinărie de partid disperată nu au făcut altceva decât să facă acest rezultat. Trebuie să privim lucrurile cu optimism și aș vrea să fie foarte clar că ceea ce am început în această lună va continua în Buzău pentru anii viitori”, a mai afirmat candidatul AUR.

Fostul premier social-democrat a câștigat alegerile locale pentru funcția vacantă de președinte al Consiliului Județean Buzău, cu un număr dublu de voturi față de contracandidatul de pe locul 2, reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu. Ciolacu a obținut 51,97%, în timp ce candidatul AUR a primit 27,03%, după numărarea tuturor proceselor verbale.

Ciolacu va conduce județul până în vara lui 2028.