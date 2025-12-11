Contract de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea a 37 km de cale ferată din Banat. Cu ce viteză vor circula trenurile
CFR Infrastructură anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru lotul 6 al liniei feroviare Craiova–Caransebeș. 60 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor.
Vor fi construite două tuneluri noi, alte două vor fi reabilitate, iar unul va fi lărgit. Viteza maximă de circulație va urca la 120 km/h
Între Caransebeș și Băile Herculane sunt 71 km, iar cele mai rapide trenuri vor face la anul 78 de minute, iar cele care opresc peste tot, mai mult de două ore.
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea liniei feroviare Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean ”, Lot 6: Cap X Postul de Oprire Nou Poarta – Caransebeș, km 436+887 – km 474+046,53.
Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea formată din IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi și Societatea Comercială Rotary Construcții Mentenanță S.A ., cu liderul de asociere IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi . Valoarea contractului este 2.114.352.202,96 lei
Durata totală a contractului este de 195 luni: 12 luni pentru elaborarea documentațiilor tehnice, 60 luni pentru execuția lucrărilor, 120 luni pentru perioada de garanție și trei luni pentru activitățile post-recepție.
Finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027 , din bugetul de stat
Ce se va face în teren
- Modernizarea liniei de cale ferată pentru linie simplă sau dublă, electrificată la 25 kV.
- Instalarea sau reabilitarea instalațiilor de centralizare electronică și electrodinamică în stații și în linia curentă.
- Asigurarea vitezei maxime de circulație a trenurilor de 120 km/h.
- Implementarea sistemului de siguranță ERTMS nivel 2.
- Asigurarea sarcinii maxime de 22,5 tone pe osie.
- Asigurarea lungimii trenurilor de până la 740 metri în toate stațiile.
- Amenajarea peroanelor înalte, cu lungimea de 400 metri, în toate stațiile.
- Reabilitarea tunelurilor Feneș și Tîmpa și lărgirea tunelului Tîmpa pentru respectarea gabaritului standard.
- Construirea a două tuneluri noi, tip galerie simplă cu cale dublă: Poarta 2 (550 m) și Poarta 3 (305 m).
- Executarea lucrărilor civile în stații, inclusiv igienizare, cosmetizare și intervenții la structuri, precum și eficientizarea fluxurilor.
- Îmbunătățirea geometriei traseului în plan și profil longitudinal.
- Realizarea lucrărilor de semnalizare și telecomunicații.
- Modernizarea instalațiilor de electrificare pe întreaga lungime, sistem de alimentare 25 kV, 50 Hz.