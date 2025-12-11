Contract de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea a 37 km de cale ferată din Banat. Cu ce viteză vor circula trenurile

CFR Infrastructură anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru lotul 6 al liniei feroviare Craiova–Caransebeș. 60 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor.

Vor fi construite două tuneluri noi, alte două vor fi reabilitate, iar unul va fi lărgit. Viteza maximă de circulație va urca la 120 km/h

Între Caransebeș și Băile Herculane sunt 71 km, iar cele mai rapide trenuri vor face la anul 78 de minute, iar cele care opresc peste tot, mai mult de două ore.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea liniei feroviare Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean ”, Lot 6: Cap X Postul de Oprire Nou Poarta – Caransebeș, km 436+887 – km 474+046,53.

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea formată din IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi și Societatea Comercială Rotary Construcții Mentenanță S.A ., cu liderul de asociere IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi . Valoarea contractului este 2.114.352.202,96 lei

Durata totală a contractului este de 195 luni: 12 luni pentru elaborarea documentațiilor tehnice, 60 luni pentru execuția lucrărilor, 120 luni pentru perioada de garanție și trei luni pentru activitățile post-recepție.

Finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027 , din bugetul de stat

Ce se va face în teren