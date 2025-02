Contractul pentru Centura Craiovei, aproape de reziliere. Grindeanu: „Eu nu mai am răbdare. Am încercat să-i capacităm, se pare că nu se poate”

Contractul pe Centura Craiovei într-o proporţie foarte mare probabil că va fi reziliat, a afirmat, marţi seara, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la dezbaterile pe marginea proiectului de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2025, din comisiile reunite de buget-finanţe, informează Agerpres.

„Pe Centura Craiovei, într-o proporţie foarte mare probabil vom rezilia contractul acolo. Nu am înţeles niciodată postura asta în care mă aflu, să fac acţiuni de acest tip, şi am încercat de fiecare dată să găsesc soluţii să meargă un contract înainte, dar nici nu am ezitări, dacă acel contract se opreşte, să fac rezilieri. Şi am făcut. Am făcut pe Centura Timişoarei şi bine am făcut, pentru că a câştigat o companie care în 6 luni a terminat-o. Am mai reziliat DN2 – A2 şi sper ca lucrurile să meargă înainte. Vă spun că decizia este în mod normal luată de a rezilia. Eu pe acea bucată nu mai am răbdare. Au fost numeroase întâlniri încercând să-i capacităm, se pare că nu se poate”, a afirmat Grindeanu, răspunzând unei întrebări venită din rândul membrilor comisiilor.

El a subliniat că sunt câţiva foşti miniştri ai Transporturilor care pot „să-şi treacă în dreptul lor cu mândrie că au avut zero kilometri de autostradă daţi în circulaţie”.

„Asta de când suntem membri în UE. Eu sunt un om care acceptă foarte multe şi accept toate amendamentele care sunt de bună credinţă şi trec peste anumite menţiuni – dacă vreţi le dezvoltăm. Eu pot să vă spun că pe ce înseamnă A6 (Autostrada Sud – n. r.) în momentul în care vii cu o propunere să faci un studiu de fezabilitate pe 350 de km, de la Craiova la Lugoj, aproximativ, înseamnă că nu vrei să faci acel proiect, ca să fim clari. În momentul în care vii cu asemenea prostii – şi au fost nenumărate exemple în anii trecuţi în care în momentul în care nu s-a vrut să se facă ceva s-a făcut o acţiune de acest tip – da, am luat decizia corectă să împărţim în patru acest proiect. (…) Până la Filiaşi se află în licitaţie în acest moment (de la Craiova – n. r.), Filiaşi – Turnu Severin, Turnu Severin – Domaşnea, Domaşnea – Caransebeş, Caransebeş – Lugoj sunt patru loturi care vor avea finalizate SF-urile (studiile de fezabilitate n.r) anul acesta şi o să intrăm în procedură de licitaţie extrem de importantă. Se leagă sudul ţării de vest, iar Craiova şi toate judeţele – Dolj, Mehedinţi – îşi fac legătura cu Caraş-Severin, cu vestul României”, a explicat şeful de la Transporturi.

Potrivit acestuia, acelaşi lucru se întâmplă şi din punct de vedere feroviar, iar în acest moment cele şase tronsoane de la Craiova la Caransebeş sunt în licitaţie. Acestea sunt finanţate prin Programul Operaţional Transporturi.