Contraofensivă de succes, revendicată de generalul Biletskyi lângă un bastion strategic de pe fontul de est, în operațiunea „Vivaldi”

Armata ucraineană a eliberat 16 sate de sub controlul forțelor ruse în regiunea Donețk din estul țării, în cadrul celei mai recente contraofensive, a anunțat miercuri un comandant de rang înalt, aceasta făcând parte din ceea ce el a numit o ofensivă majoră pe linia frontului, pe fondul intensificării atacurilor aeriene ruse în alte zone.

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Al Treilea Corp de Armată al Kievului a desfășurat o operațiune, anunțată luna trecută, pentru a alunga trupele ruse aflate la nord de orașul strategic Sloviansk, unul dintre cele două bastioane principale ale așa-numitei „centuri de fortărețe” a Ucrainei, care constituie punctul de sprijin al defensivei sale din est, scrie Reuters.

Generalul de brigadă Andrii Biletskyi, comandantul Corpului 3 de Armată, a afirmat că recentele ofensive ucrainene au eliberat încă trei sate în zona contraofensivei – la aproximativ 30 de kilometri (19 mile) nord de Sloviansk –, ceea ce aduce suprafața totală a teritoriului eliberat la 277 de kilometri pătrați (107 mile pătrate) și numărul localităților la 16.

Rusia, al cărei ritm de avans pe câmpul de luptă a încetinit în acest an, a cerut Ucrainei să cedeze porțiunea de 20% din teritoriul regiunii Donețk pe care o mai controlează înainte de a înceta luptele.

„Planul Kremlinului de a ocupa regiunile Donețk și Luhansk nu va fi pus în aplicare în viitorul apropiat”, a spus Biletskyi, într-un discurs video. Donețk și Luhansk, pe care Rusia le ocupă aproape în întregime, alcătuiesc regiunea Donbas a Ucrainei, bogată în resurse minerale.

Operațiunea, care a beneficiat de o largă mediatizare și a fost denumită „Vivaldi”, are loc într-un moment în care forțele ucrainene urmăresc să preia inițiativa pe teren de la armata rusă, în cel de-al cincilea an de luptă, în parte prin adoptarea tehnologiei și a unor noi tactici.

Moscova raportează în mod regulat că a capturat sate de pe linia frontului. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informațiile de pe câmpul de luptă.

Miercuri, Ucraina a acuzat compania SpaceX a miliardarului american Elon Musk că a limitat serviciile Starlink, ceea ce a paralizat funcționarea dronelor ucrainene, chiar în momentul în care rachetele rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Zelenski acuză Rusia de „dispreț ostentativ” față de SUA

Atacul masiv lansat miercuri de Rusia a lăsat 600.000 de persoane fără electricitate în Ucraina și s-a soldat cu șapte morți, fapt ce demonstrează un „dispreț ostentativ” al Moscovei față de Statele Unite, care anunțaseră un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au relatat anterior AFP și Reuters.

Liderul ucrainean a denunțat pe rețeaua X „un atac cu rachete balistice rusești care a vizat în mod special infrastructura energetică – aceeași infrastructură acoperită de armistițiul anunțat de președintele american” Donald Trump.

„Atacul a fost pe deplin deliberat și demonstrativ prin amploarea sa. Rusia nu a mai dat niciodată dovadă de un asemenea dispreț ostentativ față de Statele Unite. Rusia nu consideră puternice declarațiile președintelui american”, a adăugat Zelenski, citat de Agerpres.

Un consilier al președintelui ucrainean a declarat că funcționarea unor terminale Starlink, o rețea de sateliți care joacă un rol indispensabil în comunicațiile armatei ucrainene în acest război, a fost restricționată în cursul nopții, ceea ce a dus la „perturbarea mai multor misiuni”.

Conform unui bilanț actualizat al autorităților ucrainene, cel puțin patru persoane au fost ucise la Kiev și alte 25 au fost rănite. Alți doi civili au murit în regiunea Dnipropetrovsk, iar un al treilea în regiunea Zaporojie.