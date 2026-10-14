Probleme pentru armata ucraineană, după ce Starlink a impus o limită peste noapte, fără niciun avertisment. Au fost afectate „misiuni critice”

Compania SpaceX a lui Elon Musk a introdus o limită de viteză pentru terminalele Starlink care se deplasează, a anunțat miercuri dimineață consilierul prezidențial ucrainean Serhii „Flash” Beskrestnov.

„În prezent, restricția se aplică pachetului militar de servicii StarShield și este stabilită la o viteză de 100 de mile pe oră (161 km/h) , a scris Beskrestnov pe contul său de Telegram.

Starshield la care face referire acesta este varianta militară și securizată a rețelei de sateliți Starlink, dezvoltată de SpaceX special pentru scopuri guvernamentale și de apărare.

Beskrestnov a spus că forțele ucrainene nu au primit nicio avertizare cu privire la introducerea limitării, lucru „ce a dus la eșuarea unei serii de misiuni.”

„Este evident că această acțiune nu poate fi o coincidență și are legătură cu situația politică actuală”, a adăugat consilierul lui Zelenski pentru tehnologii militare, făcând referire probabil la noile tensiuni pe relația cu SUA, în condițiile în care Trump insistă ca Ucraina să nu mai lovească rafinăriile rusești.

O sursă Reuters din Corpul 7 de Reacție Rapidă, desfășurat pe frontul de sud-est, a confirmat întreruperile la operațiunile Starlink.

Musk a activat serviciul de internet prin satelit Starlink în Ucraina la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022. Acesta a devenit elementul vital al comunicațiilor de pe câmpul de luptă din Ucraina și un instrument pentru pilotarea dronelor.

Au fost afectate „mai multe misiuni critice”

La rândul său, influentul activist ucrainean Serhii Sternenko, un om-cheie în sectorul de apărare al Ucrainei pentru rolul său în achiziţionarea de drone cu ajutorul donaţiilor, a scris miercuri pe X că serviciul pe care sateliţii americani ai Starlink îl oferă armatei ucrainene a fost restricţionat în primele ore ale dimineţii, a transmis și agenția EFE, preluată de Agerpres.

„În această dimineaţă au existat limitări privind funcţionarea terminalelor Starlink. Conexiunea a început să se piardă atunci când viteza de mişcare a depăşit 160 de kilometri pe oră”, a scris Sternenko, care până în iulie a fost şi consilier al Ministerului Apărării din Ucraina.

Sternenko, care este în contact constant cu unităţile armatei cărora le furnizează drone, a confirmat şi el că „mai multe misiuni critice” nu au putut fi îndeplinite ca urmare a acestei întreruperi a conexiunii.

„Este posibil ca SpaceX să fi luat aceste măsuri la cererea administraţiei (preşedintelui american Donald) Trump”, a mai spus activistul.

Compania SpaceX a lui Elon Musk deţine Starlink, care joacă un rol indispensabil în comunicaţiile armatei ucrainene în acest război.

Musk l-a criticat pe preşedintele Volodimir Zelenski pentru ignorarea cererilor repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti.