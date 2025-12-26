Contrapropunerile lui Putin la planul de pace anunțat de Zelenski înainte de Crăciun au fost dezvăluite de un ziar din Rusia

RUSIA, MOSCOVA – 19 DECEMBRIE 2025: Președintele Vladimir Putin ține conferința de presă de sfârșit de an, transmisă în direct la televiziune, la Gostiny Dvor. FOTO: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Liderul de la Kremlin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privința regiunii Donbas și vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a anexat ilegal în 2022, scrie cotidianul Kommersant, citat de Reuters.

Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea fi dispusă să cedeze o parte din teritoriul controlat de forțele sale în Ucraina, dar că dorește întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant.

Potrivit Kommersant, liderul de la Kremlin a discutat cu oamenii de afaceri din Rusia despre detaliile planului de pace în cadrul unei reuniuni târzii la Kremlin, pe 24 decembrie.

„Vladimir Putin a afirmat că partea rusă este în continuare dispusă să facă concesii, așa cum a făcut la Anchorage. Cu alte cuvinte, că «Donbasul este al nostru», a relatat Kommersant, unul dintre cele mai importante ziare din Rusia.

În esență, Putin dorește întregul Donbas, dar în afara acestei zone „nu este exclus un schimb parțial de teritorii din partea Rusiei”, a relatat cotidianul.

Reacția lui Putin vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit pe 24 decembrie detaliile unui plan de pace în 20 de puncte negociat împreună cu oficialii din SUA.

Zelenski a afirmat însă că Ucraina și Statele Unite nu au ajuns la un acord final în privința a două puncte majore – controlul teritoriilor și controlul centralei nucleare de la Zaporojie.

Ce zone controlează Rusia

Rusia controlează în prezent întreaga peninsulă Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și fragmente din regiunile Harkov, Sumy, Mikolaiv și Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor rusești.

Putin a declarat pe 19 decembrie că, în opinia sa, un acord de pace ar trebui să se bazeze pe principiile condițiilor pe care le-a stabilit în 2024: retragerea Ucrainei din regiunile Donbas, Zaporojie și Herson și renunțarea oficială a Kievului la obiectivul său de a adera la NATO.

Potrivit Kommersant, Putin a ridicat și problema centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare instalație nucleară din Europa, în cadrul întâlnirii sale cu oamenii de afaceri.

Putin a declarat că se discută despre gestionarea în comun a centralei nucleare de către Rusia și SUA, dar că o parte din energia electrică ar putea fi livrată Ucrainei.

Centrala livra aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei înainte de război.

Ucraina se opune controlului rus asupra centralei. Kievul propune ca centrala să fie gestionată de o întreprindere comună formată din SUA și Ucraina, în care 50% din energia electrică generată va fi destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA va determina distribuția celorlalte 50%.

Propunerile Ucrainei

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului început de Rusia. Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

Citește și Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina

Pe 24 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

A fost cea mai importantă concesie ucraineană în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Potrivit propunerilor, Rusia trebuie să-și retragă trupele din zonele ocupate din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov pentru ca acordul să intre în vigoare. În privința celorlalte zone, planul propune ca linia de demarcație să fie linia pozițiilor militare la data semnării acordului.

Oficial, Rusia vede „progrese lente, dar constante”.

Kremlinul a confirmat zilele trecute că a primit acordul de pace revizuit, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarând reporterilor că Putin va „analiza acest material”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat pe 25 decembrie că negocierile de pace în curs „înregistrează progrese lente, dar constante”.

În același timp însă, Zaharova a criticat în continuare sprijinul european acordat Kievului, afirmând că țările „în principal din Europa de Vest” lucrează „pentru a torpila aceste eforturi și a deraia toate bazele diplomatice”.

De partea cealaltă, Zelenski a declarat vineri că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, „în viitorul apropiat”.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump, în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Conform lui Zelenski, stabilirea întâlnirii a venit după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, i-a relatat despre ultimele sale contacte cu reprezentanții părții americane.