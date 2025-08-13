Contraspionajul militar ucrainean recunoaște „unul dintre punctele forte” ale armatei ruse: Reușește să recruteze mai mult decât și-a propus

Rezerviști în timpul unui antranament cu arme de foc, la Centrul de Instruire al Ministerului Apărării din regiunea Volgograd, Rusia, pe 27.10.2022. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Rusia atinge 105-110% din obiectivul lunar de recrutare de militari, a declarat Vadim Skibițki, șeful adjunct al serviciului militar ucrainean de informații (HUR), într-un interviu acordat miercuri, 12 august, publicației ucrainene Suspilne.

Kremlinul intenționa să recruteze 343.000 de persoane în 2025 și a îndeplinit deja peste 60% din acest obiectiv. Skibițki a adăugat că Moscova intenționează să majoreze obiectivul cu cel puțin 15-17%.

„Unul dintre punctele forte ale forțelor armate ruse este că dispun de rezerve operaționale”, a spus el. „Le folosesc pentru a roti trupele și a întări zonele cele mai critice de pe linia frontului”, a adăugat șeful adjunct al HUR, .

Evitând o altă mobilizare pe scară largă după mobilizarea parțială, nepopulară, din 2022, Moscova s-a bazat pe contracte de muncă și campanii de recrutare extinse, oferind bonusuri mari la semnarea contractelor și un pachet generos de beneficii sociale, notează potrivit The Kyiv Independent.

Potrivit lui Skibițki, bonusurile la semnarea contractelor cu Ministerul rus al Apărării variază foarte mult de la o regiune la alta, cele mai mari plăți fiind oferite în regiunile Moscova și Leningrad.

Ritmul actual de recrutare, de 30.000 până la 40.000 de persoane pe lună, potrivit informațiilor serviciilor secrete americane și europene citate de The Wall Street Journal, este suficient pentru a compensa pierderile Rusiei pe front, estimate de NATO la aproximativ 1.000 de soldați pe zi.

Conducătorii militari ruși ar face presiuni pentru o mobilizare mai amplă, în ciuda reticenței Kremlinului. În ianuarie, vicepreședintele Comisiei pentru Apărare a Dumei de Stat, Alexei Zhuravlev, a declarat că ar putea fi necesară o mobilizare mai amplă pentru ca țara să se poată pregăti pentru un eventual conflict cu Occidentul.

În martie, președintele rus Vladimir Putin a ordonat, în cadrul campaniei de primăvară de recrutare, încorporarea a 160.000 de bărbați, cea mai mare mobilizare de acest gen din ultimii 14 ani, mulți recruți fiind implicați indirect în operațiunile de război, în ciuda interdicției oficiale de a fi trimiși pe front.