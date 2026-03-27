Contre între MApN și Ambasada Rusiei la Bucureşti pe minele marine în derivă din Marea Neagră. „N-au legătură cu noi / Distorsionează realitatea”

După ce Ambasada Rusiei la București a dat vina pe Ucraina pentru minele marine care plutesc în derivă în Marea Neagră, Ministerul Apărării Naționale a contrazis-o, susținând că „au la origine exclusiv acţiunile Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”.

Contrele au început după o „precizare” făcută joi, pe Facebook, de Ambasada Rusiei la București, menită să demonteze declarațiile făcute de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Miruță afirmase că România a „căpătat ceva experienţă în zona de deminare, având în vedere ultimii ani, cu minele din Marea Neagră din partea Federației Ruse”.

„Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului apărării. Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi”, a transmis joi Ambasada Rusiei la București.

Potrivit oficialilor ruşi la Bucureşti, „din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre şi în strâmtoarea Bosfor”.

Replica MApN

Ministerul Apărării a transmis vineri o replică pentru Ambasada Rusiei la București, tot pe Facebook.

„În legătură cu precizările de presă ale Ambasadei Federației Ruse la București din 26 martie, legate de minele din Marea Neagră, Ministerul Apărării Naționale face următoarele clarificări: Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MApN.

„Încercările repetate de a distrage atenţia opiniei publice de la cauzele evidente ale ameninţărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenţiei Federaţiei Ruse de a distorsiona realitatea”, au mai transmis reprezentanţii Ministerul Apărării.