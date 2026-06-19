Contrele Trump-Meloni escaladează într-o criză diplomatică. Ministrul italian de Externe și-a anulat o vizită în SUA. Cum s-a ajuns aici

Friedrich Merz, Donald Trump și Giorgia Meloni la summitul G7 de la Evian Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Tensiunile bilaterale deja existente s-au intensificat după ce Donald Trump a declarat că „Meloni l-a implorat să facă o poză” la summitul G7 și că „i-a fost milă de ea” . Meloni i-a răspuns dur, iar aliații și chiar opoziția au susținut-o, scriu Reuters și Corriere della Sera.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a anunțat că anulează o vizită planificată în SUA pentru săptămâna viitoare, iar clasa politică s-a raliat în jurul prim-ministrei Giorgia Meloni, după un atac neașteptat la adresa acesteia din partea lui Donald Trump, fostul ei aliat ideologic.

Anunțând anularea călătoriei sale planificate în SUA, ministrul de externe Tajani a declarat pe X: „Cuvintele grave și jignitoare ale președintelui Trump la adresa prim-ministrei Giorgia Meloni jignesc întreaga Italie.”

„Eu și Italia nu implorăm niciodată”

Lucrurile s-au precipitat după ce Trump a declarat că „Meloni l-a implorat să facă o poză” la summitul G7 și că „i-a fost milă de ea” .

Meloni a reacționat foarte dur și explicit, spunând că declarațiile lui Trump sunt „complet inventate”.

„Sunt consternată. Sincer, nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă astfel cu aliații săi și, de altfel, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru”.

„Pot spune doar că îmi pare rău că nu dă dovadă de aceeași determinare față de dușmanii Occidentului, față de care se arată, dimpotrivă, mult mai indulgent. Totuși, trebuie să-și amintească un lucru: eu și Italia nu implorăm niciodată”, a transmis Meloni

„Probabil că e fericită că am vorbit cu ea”

Acest ultim schimb de replici marchează o deteriorare bruscă a relațiilor, survenind la doar câteva zile după ce, la summitul G7, au apărut semne că cei doi lideri își stabilizaseră o relație anterior tensionată, în urma tensiunilor din acest an.

Imaginile video de la evenimentul din Franța i-au arătat pe Meloni și Trump angajați într-o conversație profundă, așezați unul lângă altul pe o canapea mică, dar liderul american a sugerat că i-a făcut doar pe plac discutând cu ea.

„Probabil că e fericită că am vorbit cu ea. Nu eram obligat să vorbesc cu ea”, a declarat Trump, potrivit canalului de televiziune La7.

„Trump distruge relațiile istorice dintre Statele Unite și Europa”

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a ieșit și el în apărarea lui Meloni.

„Nu-mi pot imagina că Giorgia Meloni ar cere cuiva să-i facă o fotografie, nici măcar sub amenințare”, a scris el pe X, descriind remarca lui Trump drept o „nouă eroare de judecată” care dăunează „SUA, Italiei și alianței”.

Unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Meloni, care de obicei evită atenția mass-media, l-a atacat pe Trump folosind un ton care ar fi fost de neimaginat înainte, scrie Reuters.

„Nu este clar dacă din intenție sau din incompetență (Trump) distruge relațiile istorice dintre Statele Unite și Europa”, a declarat Giovanbattista Fazzolari, subsecretar în cabinetul prim-ministrei.

„Prin ieșirile sale nepotrivite, a reușit ceva deloc ușor: să facă Statele Unite nepopulare pe întregul continent european, aducând prejudicii nu doar Europei, ci mai ales Statelor Unite”, a adăugat el.

„Rușinea îi revine lui”

Și opoziția l-a criticat pe Trump.

Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, a declarat că este „complet inacceptabil” ca un aliat să se exprime în astfel de termeni despre instituțiile Italiei. „Italia nu merită să fie umilită în acest fel în public”, a spus Conte.

În cadrul Partidului Democrat, senatorul Filippo Sensi și-a exprimat solidaritatea cu Meloni față de ceea ce el a numit „cuvintele de necalificat” ale lui Trump, în timp ce deputatul Enzo Amendola a postat un scurt mesaj de susținere.

Purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a Partidului Democrat, Lia Quartapelle, a afirmat că „rușinea îi revine lui”, referindu-se la Trump, exprimându-și totodată solidaritatea cu prim-ministra.

Stricarea relației

Meloni a fost cândva o susținătoare ferventă a lui Trump și a fost singurul lider european care a participat la învestirea sa în 2025.

Apoi a rămas una dintre ultimele sale aliate ideologice în Europa, încercând să facă conexiunea dintre europeni și administrația americană.

Această relație bună pare acum aproape de final, Meloni făcând un pas pentru a se distanța nu doar de SUA, dar și de Israel, o schimbare de politică externă care i-a atras criticile dure ale lui Trump.

Motivele acestui îngheț sunt mai multe, dar războiul din Iran și atacurile lui Trump la adresa Papei Leon au accelerat răcirea relațiilor.

Deteriorarea relațiilor dintre Roma și Washington a devenit ceva mai clară după ce Italia a refuzat Statelor Unite utilizarea unei baze din Sicilia pentru desfășurarea operațiunilor ofensive din Iran.

Apoi, Meloni a suspendat un acord de cooperare militară cu Israelul, în încercarea de a se distanța de războiul din Orientul Mijlociu.

Ceartă pe tema declarațiilor Papei Leon

Situația a devenit și personală. În aprilie, Trump l-a atacat pe Papa Leon, spunând că este „slab în privința criminalității și groaznic în politica externă”.

A doua zi, ea a calificat aceste remarci drept „inacceptabile”.

Într-un interviu acordat Corriere della Sera, Trump a reacționat, spunând că Meloni este „cea care este inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar lăsa-o să arunce Italia în aer în două minute, dacă ar putea”.

„Meloni nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară”, a declarat el pentru Corriere.

„Este foarte diferită de ceea ce credeam eu”, a spus președintele SUA, care odinioară spunea despre prim-ministra Italiei că este o „frumoasa femeie tânără” care a cucerit Europa.

Un moment oportun pentru Meloni

În primăvară, analiștii au spus că ruptura din relația cu Trump ar putea fi oportună pentru Meloni, din simplul motiv că alianța sa cu administrația de la Casa Albă îi afectează popularitatea în Italia, într-un moment deja delicat pe plan intern, după pierderea referendumului pe tema reformei justiției.

În urma înfrângerii suferite la referendumul pe tema justiției, pe care aliații ei au pus-o inclusiv pe seama apropierii sale de Trump, Meloni s-a distanțat de altfel din ce în ce mai mult de liderul american.

Aceste mișcări au reprezentat un risc politic calculat, întrucât prietenia ei cu Trump a devenit mai degrabă o povară politică, pe fondul crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Meloni căuta un pretext pentru a se distanța de Trump, iar acest atac frontal îi oferă ocazia”, a explicat în aprilie pentru Bloomberg Lorenzo Castellani, cercetător la Universitatea Luiss din Roma.