Controale pe Tâmpa, după amenințările lui Copos. „Legislația e clară”, spune ministra Mediului despre restaurantul din vârful muntelui 

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat, într-o discuție cu HotNews, că instituția va verifica modul în care restaurantul Panoramic de pe Tâmpa a funcționat timp de 7 luni fără autorizație de mediu, într-o arie protejată, folosind mașini într-o zonă unde e strict interzis accesul auto. Ea are și un mesaj pentru omul de afaceri George Copos, care a amenințat că închide telecabina de pe Tâmpa dacă nu primește accesul cerut.

„Avem obligații legale care trebuie respectate, care sunt controlate de autoritățile cu atribuții de control și am spus foarte clar de la bun început că nu este o discuție despre persoane, despre firma cuiva, ci este o discuție pur și simplu de legalitate”, a spus, în discuția cu HotNews, ministra mediului, Diana Buzoianu (USR).

Măsurile anunțate de Ministerului Mediului vin după ce restaurantul lui George Copos din Brașov a fost amendat de Garda de Mediu, care a constatat că localul a funcționat fără autorizație de mediu.

Acest este cel mai recent episod din scandalul de pe Tâmpa. George Copos amenințase, săptămâna trecută, într-un dialog cu HotNews, că va închide atât restaurantul Panoramic, cât și telecabina de pe Tâmpa, dacă nu primește acces cu mașina pe acel drum, închis în luna aprilie de Garda Forestieră. El a vorbit despre o investiție de 21 de milioane de euro, în fața criticilor din partea comunității locale și ale autorităților de mediu legate de activitatea de la restaurantul său în aria protejată, unde accesul auto este interzis.

Contactată de HotNews, ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că va analiza cum a fost posibil ca localul, redeschis după renovare toamna trecută, să funcționeze timp de 7 luni într-o arie protejată fără autorizație de mediu.

„Acolo unde controalele relevă că nu este respectată legislația, nimeni nu ar trebui să întoarcă ochii să spună «Da, dar acolo este vorba de persoana X». Problema apare în momentul în care diverse persoane încearcă să explice de ce în cazul lor nu ar trebui să fie aplicată legislația. Sunt sute de cazuri unde se cere interpretarea legislației și relaxarea ei pentru a primi diverse avize”, a susținut ea.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu / FOTO: Inquam Photos / George Călin

Cum e afectată o arie protejată de circulația mașinilor

Buzoianu a explicat de ce nu este permis accesul mașinilor în ariile protejate: „Legislația este foarte clară: pentru ariile protejate nu se poate face intervenția cu mașini, cu autovehicule. Motivul pentru care nu avem voie să circulăm cu mașina în arii protejate este că acelea sunt cele mai mari comori pe care România le are, din perspectivă de biodiversitate, din perspectivă de habitate, sunt comorile pe care le lăsăm generațiilor viitoare”, a continuat ministra Mediului.

Ea a subliniat că „ fragmentarea acestor arii protejate prin drumuri care sunt parcurse în fiecare zi de mașini va distruge în timp o parte din habitat, din speciile respective”.

„Noi fix asta ne-am dorit prin reglementarea mai strictă a acelor zone, să lăsăm acele zone mai departe nepoților, strănepoților, să se bucure și ei de aceste comori pe care le avem”, a continuat ministra Buzoianu.

Ea a adăugat că toată lumea trebuie să respecte legislația pentru un obiectiv comun: și dezvoltarea economică, în condiții legale, dar și protejarea comorilor naturii, care trebuie să rămână generațiilor viitoare.

„Când vorbim despre patriotism – și vedem că în ultimii ani s-a vorbit foarte mult politic despre patriotism, eu cred că patriotismul este să lași mai departe tot ce este valoros, ceva de care tu te-ai bucurat, pentru că alții dinaintea ta au ocrotit și au protejat, să poți lăsa mai departe generațiilor următoare. Este o formă de patriotism prin care ne protejăm valorile, comorile naționale naturale”, a mai spus ministra.

Restaurantul nu a cerut acces cu mașina doar pentru aprovizionare și deșeuri

Între timp, potrivit publicației locale Bună ziua, Brașov, restaurantul Panoramic a depus miercuri documentația pentru a obține autorizația de mediu și acces cu mașini pe drumul de pe Tâmpa.

Însă un răspuns al Direcției Județene de Mediu Brașov pentru asociația Scut pentru spații verzi arată că agentul comercial a cerut acces mai larg cu mașina pe Tâmpa, nu doar pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor, așa cum declarase Copos.

Bariera de la intrarea pe traseul de pe Tâmpa. Foto: Florentina Cernat / HotNews

„ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – n.r.) – Direcția Județeană de Mediu Brașov ne-a transmis că nu a fost de acord cu conținutul convenției propuse de societate și a revenit cu modificări, susținând un acces limitat, „doar pentru aprovizionare și gestionarea deșeurilor generate din activitate, în intervale orare restrânse, cu reguli clare de monitorizare și control al traficului auto”, precizează organizația de mediu, pe pagina sa de Facebook.

Reprezentanții asociației atrag atenția că planul de management al sitului identifică explicit accesul cu vehicule motorizate ca factor major de presiune, cu efecte directe asupra habitatelor naturale, speciilor protejate și echilibrului ecosistemului. În plus, aprovizionarea și evacuarea deșeurilor pot fi făcute cu telecabina.