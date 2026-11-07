Controversă după ce fiului şahului a primit, în Germania, un premiu destinat poporului iranian

Fiul şahului detronat al Iranului, Reza Pahlavi, a primit sâmbătă la Frankfurt, în Germania, un premiu pentru libertate în cadrul unei ceremonii controversate, criticii săi considerându-l nelegitim pentru a primi această recompensă destinată poporului iranian, transmit agențiile France Presse și Agerpres.

Mii de susţinători şi-au demonstrat totuşi sprijinul pentru Reza Pahlavi pe străzile din Frankfurt în timp ce acesta primea premiul onorific din partea Fundaţiei Friedrich Naumann, apropiată de Partidul Liber Democrat german.

Potrivit unui reporter de la faţa locului, manifestanţii au fluturat steagul Iranului imperial, înlocuit după Revoluţia Islamică din 1979 -, dar şi drapele israeliene.

„Reza Pahlavi, aşa cum aţi subliniat în repetate rânduri: poporului iranian însuşi îi revine să îşi decidă viitorul. Nimănui altcuiva. Vă credem pe cuvânt. Veţi păstra acest premiu până când îl veţi putea înmâna reprezentanţilor liber aleşi ai poporului iranian”, a declarat preşedintele consiliului de administraţie al Fundaţiei Friedrich Naumann, Steffen Saebisch.

Reza Pahlavi a promis că „va păstra acest premiu doar provizoriu, în calitate de custode”. „Cândva – şi cred ca acea zi e mai aproape decât este dispus să admită regimul clerical muribund -, îl voi înmâna proprietarilor săi legitimi, poporul iranian. Şi nu pe pământ străin, ci în capitala noastră, Teheran”, a adăugat el.

Peste 20.000 de iranieni l-au aclamat pe Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, sosit la Frankfurt. 7 noiembrie 2026. Credit foto: Boris Roessler / DPA / Profimedia

Cu toate acestea, în rândul opoziţiei iraniene aflate în exil, Reza Pahlavi, care trăieşte în Statele Unite de la revoluţia din 1979, este departe de a întruni unanimitate.

Într-un e-mail trimis AFP, Shahin Gobadi, purtător de cuvânt al Consiliului naţional al rezistenţei iraniene (NCRI), aripa politică a Organizaţiei Mujahedinilor Poporului din Iran (PMOI sau MEK), considerată de Teheran organizaţie teroristă, a subliniat că acordarea premiului lui Reza Pahlavi „a provocat obiecţii puternice din partea multor iranieni şi a altora care pun la îndoială baza pe care unei figuri nealese şi contestate politic i se poate atribui un rol reprezentativ atât de simbolic”.

„Acesta este un scandal şi o insultă la adresa poporului iranian şi a tuturor celor care luptă pentru libertate în Iran”, a declarat pentru AFP Sahar Sanaie, purtător de cuvânt al Asociaţiei germanilor de origine iraniană din Hesse, landul unde se află oraşul Fankfurt.

Şi printre germani atribuirea premiului a provocat nemulţumire: social-democraţii din Frankfurt au boicotat evenimentul, argumentând că Reza Pahlavi nu era un reprezentant legitim al poporului iranian.