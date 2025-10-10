Controversă în jurul bancnotelor false în valoare de 1 miliard de euro, capturate în Portul Constanța. Sunt inscripționate „prop copy”, ca recuzita de film. Poliția Română:„Am văzut glumele despre «banii de film»”

Poliția Română a anunțat, vineri, o captură record de bancnote euro false, în valoare totală de 960.000.000 de euro, dar, la scurt timp după comunicatul autorităților, în spațiul public au apărut discuții despre bani, care, potrivit imaginilor transmise de poliție, sunt inscripționați „prop copy” („copie de recuzită”). Poliția revine cu explicații și spune că au avut cazuri cu tentative de a plasa în curculație astfel de bancnote.

Confiscarea celor 160 de cutii din portul Constanța a avut loc în cadrul operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de EUROPOL, care vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din ţări precum China, Turcia, a informat Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), vineri după-amiază, într-un comunicat.

„CEA MAI MARE CAPTURĂ DE BANCNOTE CONTRAFĂCUTE”, începea anunțul Poliției de pe pagina oficială de Facebook, postare editată ulterior.

În fotografiile date publicității de IGPR se observă că bancnotele sunt inscripționate cu „prop copy”, iar în comunicatul de presă se precizează că bancnote nu aveau serie. Aceste detalii au alimentat suspiciuni în spațiul public în privința operațiunii.

Poliția caută acum încadrarea faptei

Contactat de Digi 24, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Octavian Dan, a afirmat că grafica bancnotelore este apropiată de cea autentică, ceea ce poate induce în eroare.

„Aceste bancnote sunt contrafăcute. Pot induce în eroare întrucât au grafica similară bancnotele autentice. Se desfășoară cercetări cu privire la faptă”, a explicat Octavian Dan la Digi24.

Ulterior, Poliția a revenit cu precizări într-o nouă postare pe Facebook, în care se spune că persoanele care au comandat bancnotele nu intenționau să le folosească în filme, ci să le introducă în circulație.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real. Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv. De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, se scrie în postare.

IGPR a dat și un exemplu de înșelăciune cu bancnote inscripționate „prop copy”.

„La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 € cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei. A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina. În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€”, susțin polițiștii.

Postarea inițială a Poliției Române, care anunța captura-record, a fost editată.