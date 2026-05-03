Controversatul film biografic despre Michael Jackson marchează o performanță care a mai fost atinsă o singură dată până acum

Controversata producție „Michael” al studioului Lionsgate, criticată pentru faptul că se oprește la turneul Bad din 1988 și evită acuzațiile de abuz sexual asupra minorilor cu care s-a confruntat Regele muzicii pop, a avut un debut spectaculos, scrie Screen Rant.

Pelicula, în care rolul principal este jucat de nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, a bifat cel mai bun start din istorie în box office-ul american pentru un film biografic muzical.

Cu încasări de 97,2 milioane de dolari în weekendul de debut, filmul a depășit clar precedentul record deținut de Straight Outta Compton (60,2 milioane).

Cu recentul anunț făcut de studioul Lionsgate, „Michael” a marcat încă o performantă.

Filmul a trecut de pragul de 300 de milioane de dolari la nivel global în doar 10 zile de la lansare.

Astfel, a depășit performanța filmului „Elvis” (288,6 milioane) și devine al doilea film biografic muzical din istorie care trece de acest prag, după „Bohemian Rhapsody”.

Filmul despre trupa Queen rămâne însă un fenomen greu de egalat. Deși a avut un debut mai modest (51,1 milioane), a ajuns în final la încasări de 911 milioane de dolari la nivel global.

Rămâne de văzut dacă „Michael” poate să bifeze această performanță.

Deși interesul publicului rămâne ridicat, filmul ar putea să nu egaleze stabilitatea neobișnuită a „Bohemian Rhapsody”, care și-a păstrat constant numărul de oameni care au mers săptămânal să vadă pelicula în cinematografe.

În ciuda faptul că criticii au fost duri, cinefilii au rămas mai entuziasmați de „Michael” și vor să vadă biografia Regelui muzicii pop pe marele ecran.

Chiar dacă nu va depăși recordul absolut stabilit de „Bohemian Rhapsody”, filmul produs de Lionsgate are toate șansele să rămână unul dintre cele mai profitabile filme biografice muzicale din istorie.