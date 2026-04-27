Noul film în care Michael Jackson e jucat de nepotul său face senzație și obține încasări fără precedent la debut

„Michael”, filmul biografic produs de studioul Lionsgate despre Regele muzicii pop Michael Jackson, a ajuns în cinematografe și a fost o senzație instantanee, cu încasări de 97 de milioane de dolari pe pe piața din America de Nord și 217 milioane de dolari la nivel global în primul weekend de lansare, relatează revista Variety.

Aceste vânzări de bilete reprezintă cel mai bun debut din toate timpurile pentru un film biografic, depășind recordul stabilit de „Straight Outta Compton” (2015), care a avut încasări de 60 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și sunt aproape duble comparativ cu încasările de 51 de milioane de dolari obținute de următorul film din clasament, apreciatul „Bohemian Rhapsody” din 2018.

„Michael” a înregistrat de asemenea al doilea cel mai mare debut al anului, după filmul de animație „The Super Mario Galaxy Movie”, care a încasat 131 de milioane de dolari în primul său weekend în cinematografe la începutul lunii aprilie.

Lungmetrajul despre Regele muzicii pop domină box office-ul în pofida recenziilor negative din partea criticilor de film, „Michael” având o rată a aprobării de la aceștia de doar 38% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Publicul, însă, a fost în mod clar în dezacord cu majoritatea criticilor și filmul a primit calificativul „A-” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord. Pe IMDb „Michael” are o notă medie de 7,7 / 10 din peste 32.000 de evaluări publicate până luni dimineața.

Michael Jackson este jucat de un nepot al său în filmul biografic

Regizorul american Antoine Fuqua a regizat „Michael”, care urmărește începuturile cântărețului în Jackson 5 până la transformarea sa într-unul dintre cei mai mari artiști de divertisment de pe planetă.

Jaafar Jackson, nepotul real al artistului, îl interpretează pe Michael Jackson în debutul său actoricesc, alături de Colman Domingo și Nia Long, în rolurile părinților Joe și Katherine.

„Michael” marchează debutul lui Jaafar Jackson în actorie, dar nu și în muzică. El a lansat două albume single, „Got Me Singing” în 2019 și „Confused” în 2020.

Criticii de film au reproșat că „Michael” prezintă o versiune cosmetizată a vieții lui Jackson, deoarece nu include acuzațiile de abuz sexual asupra minorilor formulate împotriva artistului în partea târzie a carierei sale.

Acesta nu a fost întotdeauna planul pentru „Michael”. Inițial, scenariul dramatiza un proces din 1993 privind acuzații de molestare a unui minor împotriva lui Jackson. Însă acele secvențe au trebuit eliminate după ce producătorii au descoperit o clauză în acordul încheiat cu tânărul acuzator, care interzicea reprezentarea sau menționarea acestuia în film sau televiziune.

După o revizuire majoră a celui de-al treilea act, filmul se încheie în timpul turneului „Bad”, din 1988.

Se așteaptă ca Lionsgate să aprobe (cel puțin) încă un film despre viața lui Jackson.

Jaafar Jackson este fiul lui Jermaine Jackson, unul dintre frații mai mari ai lui Michael și un membru al trupei originale „The Jackson 5”, FOTO: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

„Michael” e unul dintre cele mai scumpe filme biografice realizate vreodată

„Michael” are un buget de aproximativ 200 de milioane de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele mai scumpe filme biografice realizate vreodată. Aceste costuri au fost împărțite între studiourile Lionsgate și Universal (care distribuie filmul la nivel internațional) și moștenitorii lui Michael Jackson.

„Michael” este cel mai mare succes pentru Lionsgate din mai bine de un deceniu, de la „The Hunger Games: Mockingjay – Part 2” (2015), care a debutat cu 102 milioane de dolari. Dacă încasările vor depăși 700 de milioane de dolari la nivel global, așa cum se estimează, „Michael” se va număra printre cele mai de succes filme din istoria studioului, unde primele trei locuri sunt ocupate de „The Hunger Games: Catching Fire” (2013, 865 milioane de dolari la nivel global), „Twilight: Breaking Dawn – Part 2” (2012, 848 milioane de dolari) și „The Hunger Games: Mockingjay – Part 1” (2014, 759 milioane de dolari).

După un an 2024 dificil, marcat de mai multe eșecuri, inclusiv mult așteptatul „Borderlands” și un „reboot” al „The Crow”, rezultatele Lionsgate la box office au început să se redreseze. Printre succesele recente se numără „Now You See Me, Now You Don’t”, „The Housemaid” și „The Long Walk”.

Un film „care te face să te simți bine”

„Michael” a avut priză la public mizând puternic pe recrearea unor secvențe de concert spectaculoase. Aceste scene electrizante – printre momentele muzicale din „Michael” se numără „Billie Jean”, „Thriller” și „Beat It” – au făcut filmul atractiv pentru proiecțiile în format Imax și alte formate premium de mari dimensiuni.

„Filmul ridică publicul în picioare, cântând și dansând”, a declarat pentru Variety David A. Gross, care publică buletinul informativ de box office FranchiseRe. El observă că, în opinia criticilor, filmul „evită părțile complicate ale vieții artistului”. Pentru spectatori, însă, acesta „funcționează ca o experiență nostalgică, care te face să te simți bine”.

Fiind singura lansare majoră din acest weekend, „Michael” a dominat clasamentele din America de Nord.

„The Super Mario Galaxy Movie”, fostul lider al box office-ului a coborât pe locul al doilea după trei weekenduri petrecute pe prima poziție. Continuarea animată produsă de Universal, inspirată de îndrăgitele personaje, a ajuns la încasări totale de 384 de milioane de dolari în America de Nord și peste 800 de milioane la nivel global.

„Project Hail Mary” s-a clasat pe locul al treilea, cu 13,2 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood, un rezultat remarcabil pentru un film aflat în al șaselea weekend de rulare. Până în prezent, epopeea spațială cu Ryan Gosling în rol principal a generat 305 milioane de dolari în America de Nord și 613 milioane de dolari la nivel mondial.