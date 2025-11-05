Controversatul magazin Shein din Paris s-a deschis miercuri sub privirile trupelor de intervenție și a vânătorilor de chilipiruri

Protestatari care purtau pancarte pe care scria „Rușine, Shein” s-au adunat miercuri în fața unui mare centru comercial din Paris, cu doar câteva ore înainte de deschiderea primului magazin permanent al retailerului chinez de „modă rapidă”, în contextul criticilor puternice legate de modelul său de afaceri bazat pe prețuri reduse, relatează Reuters.

Zeci de cumpărători s-au așezat, de asemenea, la coadă în fața marii clădiri BHV înainte ca Shein să își deschidă porțile la ora 13:00, iar angajații magazinului au oferit produse de patiserie celor aflați la rând.

Compania chineză a fost abordată pentru a deschide o concesiune de către Société des Grands Magasins (SGM), care speră că lansarea va atrage o clientelă mai tânără către magazinul său BHV, aflat în dificultate. Cinci dintre marile magazine regionale ale SGM urmează, de asemenea, să găzduiască magazine permanente ale Shein.

Unii parizieni au stat la coadă pentru deschiderea magazinului Shein, FOTO: Thibault Camus / AP / Profimedia Images

Totuși, planul a stârnit critici din partea politicienilor și comercianților francezi, care afirmă că modelul de afaceri al Shein, bazat pe prețuri foarte mici, beneficiază de un avantaj incorect și a subminat comerțul tradițional din Franța.

Descoperirea unor păpuși sexuale cu înfățișare infantilă pe site-ul Shein a alimentat și mai mult indignarea publică în Franța, autoritățile anunțând marți că vor investiga platforma, alături de altele, pentru difuzarea în piețele lor online de conținut care include pornografie infantilă. Shein a declarat că a sancționat vânzătorii implicați și a introdus o interdicție privind comercializarea păpușilor sexuale.

Parisul a mobilizat trupe de intervenție pentru deschiderea magazinului Shein, FOTO: Dimitar Dilkoff / AFP / Profimedia Images

Deschiderea magazinului Shein din Paris, motiv de „mândrie” pentru proprietarul SGM

Compania fondată în China în 2012 și acum cu sediul în Singapore, a funcționat de la înființare aproape exclusiv online, unde vinde rochii de 12 euro și blugi de 20 de euro. Compania a deschis anterior magazine temporare de tip „pop-up” în orașe precum Madrid și Paris, dar nu a operat niciodată un magazin fizic permanent.

„Sunt foarte mândru că, pentru prima dată în lume, ofer acestei mărci, Shein, o dimensiune fizică”, a declarat miercuri Frederic Merlin, proprietarul SGM, pentru postul BFM TV.

Magazinul Shein a fost deschis în una dintre clădirile istorice emblematice ale Parisului, aflată în apropierea Primăriei, FOTO: Aurelien Morissard / AP / Profimedia Images

Shein încearcă să demonstreze că poate avea un impact pozitiv asupra comerțului francez, în loc să îi fure clienții, iar afișele din metroul parizian promovează o ofertă de deschidere: oricât ar cheltui cumpărătorii la Shein, primesc echivalentul sub formă de voucher pentru a-l cheltui în alte magazine din cadrul BHV.

Dimensiunea afacerii Shein în Franța nu este cunoscută, iar compania nu a răspuns solicitării Reuters privind veniturile sale din țară. Însă, conform celui mai recent „raport de transparență” cerut de Uniunea Europeană în baza reglementărilor privind marile platforme, site-ul Shein a avut în Franța o medie de 27,3 milioane de utilizatori lunari între februarie și iulie.

La nivel global, Shein a obținut venituri de 37 de miliarde de dolari în 2024 și un profit de 1,3 miliarde de dolari, potrivit unui dosar depus de compania-mamă, Roadget Business, în Singapore.